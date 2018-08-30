Украинские аграрии экспортировали более 5 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 2,6 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 29 августа экспортировали более 5 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 2,6 млн тонн, ячменя - 1,3 млн тонн, кукурузы - 1 млн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 27 тыс. тонн муки.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.