Порошенко подписал закон по НДС на экспорт масличных культур

Закон усматривает временную отмену возмещения НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года, рапса – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о возмещении НДС при экспорте масличных для производителей, которые самостоятельно поставляют эти культуры за границу, принятый Верховной Радой 22 мая.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Статус закона № 7403-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов обложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур" указан как "возвращён с подписью президента".

Данный закон предусматривает возврат нормы о бюджетном возмещении налога на добавленную стоимость сельскохозяйственным производителям при экспорте выращенных ими сои и семян рапса.

В то же время законом сохранена временная отмена возмещения НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года, рапса - с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была предложена в интересах крупных олигархических компаний, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики смогут закупать их по заниженной цене.

В знак протеста 18 декабря аграрии перекрыли автомагистрали в Черкасской, Ривненской и Хмельницкой областях.

В тот же день Администрация президента Украины сообщила, что глава государства разделяет обеспокоенность аграриев из-за отмены возмещения НДС при экспорте масличных. Пресс-служба Администрации отметила, что такое решение парламента противоречит международным обязательствам Украины, которые наша страна взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию и при подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

21 декабря 2017 года Верховная Рада отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.

22 мая Верховная Рада Украины приняла закон № 7403-д, предусматривающий возврат бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость только сельскохозяйственным производителям при экспорте выращенных ими сои и семян рапса, что исключает такое возмещение для мелких и средних фермеров.