Укрлендфарминг Бахматюка рассказал об уникальных IT-технологиях при уборке урожая

В агрохолдинге Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка рассказали об использовании уникальных IT-технологий использования в производственных процессах.

По словам представителей компании, в управлении которой находится самый большой в Украине земельный банк черноземов, ежегодный экономический эффект от использования интеллектуальных систем составляет около 100 млн грн в год.

Так только благодаря разработанной Ukrlandfarming и успешно внедренной собственной системой учета урожая, которая помогает собрать данные о фактической урожайности по каждому полю, группа компаний Бахматюка предотвращает возможные убытки почти на 100 млн грн. Как сообщил УНИАН заместитель директора департамента IT Ukrlandfarming Владимир Бабий, система под названием “Свой-Чужой” устанавливается на каждый комбайн компании для предотвращения хищений урожая. “Благодаря нашим системам мы сберегаем около 0,3 тонны с гектара по урожайности, а учитывая наше количество гектаров - это около 100 млн грн. Прямые возвраты от выявления и предотвращения краж благодаря системе каждый год составляют от 5 до 10 млн грн”, - заявил Владимир Бабий.

Систему учета урожая помогает собрать данные о фактической урожайности по каждому полю. Она устанавливается на каждый комбайн компании, благодаря чему удается успешно выявлять хищения, самыми распространенными из которых являются кражи урожая с поля, в частности, отгрузка зерна в посторонний автомобиль, ссыпания зерна во время перевозки, а также махинации с GPS-системами. «Среди нарушений, например, ранее выявляли съезды, при которых машина сбрасывала 400-600 кг, используя потайные люки. Также бывали случаи, когда грузовик с зерном по пути на элеватор передавал свой переносной трекер в легковой автомобиль, который затем продолжал вместо него движение по маршруту, а грузовой в это время съезжал и ссыпал урожай, иногда и до 5 тонн», - рассказал замдиректора о наиболее вопиющих схемах мошенничества в практике агрокомпаний, которые теперь стали невозможными благодаря внедрению IT-решений.

Кроме того, по словам Бабия, новые технологии помогают во внедрении точного земледелия. Для этого используется система телеметрии - измерения с помощью датчиков, размещенных на технике компании. Такая технология помогает собирать данные с поля и формировать точные путевые листы, что в разы сокращает перерасход посевного материала или удобрений.

Группа компаний Ukrlandfarming была основана в 2007 г. Земельный банк Ukrlandfarming составляет 570 тыс. га. Компания производит зерно, мясо, сырое молоко, кожу, яйца и яичные продукты. Ukrlandfarming управляет одной из наиболее мощных в Украине сетью современных элеваторных комплексов, два из которых самые большие в Евразии, общей мощностью сети 2,6 млн тонн.