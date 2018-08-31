Coca-Cola купит сеть Costa Сoffee за $5 миллиардов

Горячие напитки - это один из немногих сегментов в сфере напитков, где Coca-Cola не представлена международным брендом.

The Coca-Cola Company договорилась о приобретении сети кофеен Costa Сoffee за 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (5,07 миллиарда долларов).

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании-владельца кофеен Whitebread.

"Whitebread PLC рад сообщить, что достиг соглашения о продаже Costa Limited, одного из лидирующих брендов кофеен, The Coca-Cola Company за сумму в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (5,07 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное решение было единогласно поддержано советом директоров Whitebread.

"Costa дает Coca-Cola новые возможности и знания в кофе, и наша система может создать возможности для роста бренда Costa по всему миру. Горячие напитки - это один из немногих сегментов в сфере напитков, где Coca-Cola не представлена международным брендом. Costa дает нам доступ к этому рынку благодаря своей сильной платформе", - заявил по этому поводу главный управляющий Coca-Cola Джеймс Куинси.

Отмечается, что Whitbread приобрела Costa в 1995 году за 19 миллионов фунтов стерлингов. Тогда сеть кофеен, которая сегодня является одной из крупнейших, насчитывала всего 39 заведений.