Бессарабский рынок разрешил расчитываться криптовалютой
12:11, 31 августа 2018Агро
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Пока в экспериментальном формате работает одно торговое место с овощами. На очереди веган стрит-фуд кафе Green 13.
Иллюстрация REUTERS
На Бессарабском рынке в Киеве отныне можно рассчитываться криптовалютой.
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Об этом сообщает Liga.net.
"Новый вид расчета введен с помощью платежной системы Paytomat, которая поддерживает большинство популярных криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum", - говорится в сообщении.
Пока в экспериментальном формате работает одно торговое место с овощами. На очереди веган стрит-фуд кафе Green 13.
Сообщается, что руководство предприятия готово способствовать распространению оплаты криптовалютой на рынке в случае спроса на такой вид расчета.
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