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Бессарабский рынок разрешил расчитываться криптовалютой

12:11, 31 августа 2018
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Liga.net.

"Новый вид расчета введен с помощью платежной системы Paytomat, которая поддерживает большинство популярных криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum", - говорится в сообщении.

Пока в экспериментальном формате работает одно торговое место с овощами. На очереди веган стрит-фуд кафе Green 13.

Сообщается, что руководство предприятия готово способствовать распространению оплаты криптовалютой на рынке в случае спроса на такой вид расчета. 

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Теги: #рынок криптовалют