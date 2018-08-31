Депутаты Дубиль и Аверьянов банкротят агроактивы на Черниговщине

На счету этих политиков и бизнесменов уже несколько приватизированных после осуществленного ими же банкротства госактивов

На ряд сельхозпредприятий с земельным банком свыше 4 тысячи гектар в Черниговской области и его собственника оказывается давление путем проведения правоохранительными органами обысков в рамках криминального производства, не имеющего отношения ни к этим компаниям, ни к его совладельцу Александру Головачу.

Об этом, ссылаясь на адвоката Владимира Кочана, пишет в своей статье журнал "Корреспондент".

Всего в рамках этого производства состоялось 20 обысков. "Это уголовное дело, как и фигурирующая в нем компания "Будсервискомплект" никогда не имело никакого отношения к Головачу и его близким, ни к компании "Промстройинновация", - заявил он изданию.

Давление, по его мнению, осуществляется с целью рейдерского захвата в интересах бывших бизнес-партнеров Головача - народного депутата Валерия Дубиля и депутата черниговского облсовета Олега Аверьянова. "Сегодня псевдособственники компании незаконно распоряжаются имуществом на сумму свыше 18 миллионов гривень, о чем мы подали заявление в правоохранительные органы", - добавил он.

Дубиль и Аверьянов известные политики и бизнесмены, на счету которых несколько приватизированных после осуществленного ими же банкротства госактивов, сообщается со ссылкой на расследование программы "Гроши" на телеканале "1+1".

В частности, речь идет об инфраструктуре прилуцкого аэродрома тактической авиации и прилуцкого завода "Пожмашина". На протяжении 6 лет директором завода был Олег Аверьянов. Вследствие искусственного увеличения за этот период кредиторской задолженности, предприятие было отчуждено в пользу ИК "Альянс", бенефициары которого скрыты за офшором в Белизе.

По словам директора "Богдановского" Елены Кислой, аналогичная схема банкротства может быть применена и к сельхозактивам, принадлежащим ООО "Промстройинновация": "В период личного управления хозяйством Олегом Аверьяновым - до конца 2015 года - урожай в "Богдановском" был самый низким в районе и области. За аренду земельным собственникам платили не более 3% за пай. Выручку перечисляли своим компаниям, обналичивали через рестораны "Хрущёвка" и "Ляторе" в Прилуках. Все деньги вместо реинвестиций тратили на выборы и совершенно не развивали предприятие", - сообщила директор.

Политика совладельца Александра Головача, по ее мнению, расходилась с политикой Дубеля и Аверьянова. "Он (Александр Головач - ред.) потребовал всю прибыль перенаправлять в развитие предприятия. Увеличил количество сотрудников на 60%. В 2018 году был запущен проект по выращиванию клубники с инвестиционным капиталом 6,8 миллиона гривень, что обеспечило рабочими местами еще порядка 60 человек", - сообщила "Корреспонденту" Кислая.

Также, сообщается в статье, по мнению адвоката Валерия Кочана, информационная кампания, которая в последнее время развернута против отца Александра Головача, является частью этой рейдерской схемы.