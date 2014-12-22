Правительство создало рабочую группу для проверки «Укрспирта»

Министерство аграрной политики и продовольствия создало рабочую группу для проверки деятельности государственного монополиста на рынке этилового спирта компании «Укрспирт».

Согласно сообщению пресс-службы Минагропрода, для систематизации многочисленных обращений граждан относительно деятельности руководства «Укрспирта» ведомство открыло «горячую линию».

Кроме того, в министерстве сообщили, что согласно распоряжению Кабинета министров от 12 декабря Минагропроду поручено принять безотлагательные меры по кадровым изменениям в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, «Укрспирте», ПАО «Аграрный фонд» и государственном специализированном учреждении «Аграрный фонд».

Читайте такжеВ Украине могут отменить госмонополию на производство спиртаКак сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба подозревает главу «Укрспирта» Михаила Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 28,2 млн грн. «Укрспирт», в свою очередь, заявляет, что подозрения ГФС безосновательны, а госкомпания ведет прозрачную и эффективную деятельность.

17 декабря в Минагропроде сообщили об увольнении Лабутина, однако соответствующее официальное постановление пока не опубликовано.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что «Укрспирт» должен быть приватизирован в рамках масштабной программы продажи госимущества. Министерство финансов и вовсе предлагает ликвидировать госмонополиста.