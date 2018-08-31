Украина установила рекорд по экспорту гороха
Украинские аграрии в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) экспортировали 873,5 тыс. тонн гороха, что на 80% превышает объем поставок за прошлый маркетинговый год и является рекордным показателем, сообщила пресс-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».
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Пресс-служба отметила, что основными рынками сбыта украинского гороха являлись Европейский Союз с долей в общей структуре экспорта 53%, страны Азии и Ближнего Востока с общей долей 38%, а также страны Африки, общая доля которых составила 9%.
При этом сообщается, что Индия, которая в прошлом году была ключевым импортером украинского гороха, в текущем году не осуществляла закупок из-за ограничения на импорт этой культуры.
Кроме того, сообщается, что в июле 2018-2019 маркетингового года экспорт гороха из Украины составил 47,8 тыс. тонн, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году урожай гороха в Украине составил более 1 млн тонн.