Украина установила рекорд по экспорту гороха

Украина в 2017-2018 МГ увеличила экспорт гороха на 80% - до рекордных 873,5 тыс. тонн. Основными рынками сбыта стали Европейский Союз, страны Азии и Ближнего Востока, а также Африка.

Украинские аграрии в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) экспортировали 873,5 тыс. тонн гороха, что на 80% превышает объем поставок за прошлый маркетинговый год и является рекордным показателем, сообщила пресс-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

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Пресс-служба отметила, что основными рынками сбыта украинского гороха являлись Европейский Союз с долей в общей структуре экспорта 53%, страны Азии и Ближнего Востока с общей долей 38%, а также страны Африки, общая доля которых составила 9%.

При этом сообщается, что Индия, которая в прошлом году была ключевым импортером украинского гороха, в текущем году не осуществляла закупок из-за ограничения на импорт этой культуры.

Кроме того, сообщается, что в июле 2018-2019 маркетингового года экспорт гороха из Украины составил 47,8 тыс. тонн, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году урожай гороха в Украине составил более 1 млн тонн.