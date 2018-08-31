Кабмин повысил тарифы на фитосанитарные услуги для аграриев в среднем на 30%
Кабинет министров Украины повысил тарифы на ряд фитосанитарных услуг, предоставляемых Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, в среднем на 25-35% в зависимости от материалоемкости услуги.
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Об этом сообщается в постановлении Кабмина №676 от 29 августа, которое было обнародовано на официальном правительственном портале.
«В зависимости от материалоемкости услуги, проиндексированные тарифы повышаются в среднем на 25-35%, что соответствует официальным тенденциям изменений цен по данному виду экономической деятельности», - говорится в пояснительной записке.
В частности, установлены тарифы на обследование посевов сельскохозяйственных культур, плодовых культур, питомников, промышленных садов, приусадебных участков и лесополос, лесов, складов, и других мест хранения, контроль за проведением обработки и фумигации, осмотра посадочного материала и семян, продуктов питания, свежих овощей, фруктов, и т.д.
В пояснительной записке также отмечается, что решение принято для устранения убыточности бюджетных учреждений путем приведения тарифов на платные услуги по вопросам карантина растений до уровня экономически обоснованных затрат с учетом методик проведения исследований, технико-экономических расчетов, смет с учетом ставок налогов и сборов, цен на материальные ресурсы и услуги.
Кроме того, теперь тарифы будут привязаны к размеру прожиточного минимума для учета их индексации в дальнейшем.
Как сообщал УНИАН, в начале августа президент подписал закон об урегулировании проведения фитосанитарных процедур, который призван навести порядок в сфере фитосанитарного контроля, приблизить украинское законодательство в сфере карантина растений к стандартам ЕС и уменьшить бюрократическую волокиту.