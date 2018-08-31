Кабмин повысил тарифы на фитосанитарные услуги для аграриев в среднем на 30%

Решение принято для устранения убыточности бюджетных учреждений путем приведения тарифов до уровня экономически обоснованных затрат.

Кабинет министров Украины повысил тарифы на ряд фитосанитарных услуг, предоставляемых Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, в среднем на 25-35% в зависимости от материалоемкости услуги.

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Об этом сообщается в постановлении Кабмина №676 от 29 августа, которое было обнародовано на официальном правительственном портале.

«В зависимости от материалоемкости услуги, проиндексированные тарифы повышаются в среднем на 25-35%, что соответствует официальным тенденциям изменений цен по данному виду экономической деятельности», - говорится в пояснительной записке.

В частности, установлены тарифы на обследование посевов сельскохозяйственных культур, плодовых культур, питомников, промышленных садов, приусадебных участков и лесополос, лесов, складов, и других мест хранения, контроль за проведением обработки и фумигации, осмотра посадочного материала и семян, продуктов питания, свежих овощей, фруктов, и т.д.

В пояснительной записке также отмечается, что решение принято для устранения убыточности бюджетных учреждений путем приведения тарифов на платные услуги по вопросам карантина растений до уровня экономически обоснованных затрат с учетом методик проведения исследований, технико-экономических расчетов, смет с учетом ставок налогов и сборов, цен на материальные ресурсы и услуги.

Кроме того, теперь тарифы будут привязаны к размеру прожиточного минимума для учета их индексации в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, в начале августа президент подписал закон об урегулировании проведения фитосанитарных процедур, который призван навести порядок в сфере фитосанитарного контроля, приблизить украинское законодательство в сфере карантина растений к стандартам ЕС и уменьшить бюрократическую волокиту.