Минагропрод уволил главу «Укрспирта» Лабутина

Министерство аграрной политики и продовольствия отстранило Михаила Лабутина от выполнения обязанностей генерального директора госпредприятия «Укрспирт», назначив исполняющим обязанности главы компании Виктора Панкова, работавшего до этого заместителем гендиректора «Укрспирта».

Соответствующий приказ, опубликованный на сайте компании, подписан главой Минагропрода 18 декабря.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба подозревает Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 28,2 млн грн.

Читайте такжеПравительство создало рабочую группу для проверки «Укрспирта»Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что «Укрспирт» должен быть приватизирован в рамках масштабной программы продажи госимущества. Министерство финансов и вовсе предлагает ликвидировать госмонополиста.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» создано в 2010 году на базе одноименного госконцерна. В его состав входят 76 спиртзаводов. В 2013 году «Укрспирт» увеличил производство спирта на 4,3% по сравнению с 2012 годом – до 18,2 млн дал.