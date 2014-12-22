Россия вводит ограничения на экспорт зерна

Правительство РФ ограничит экспорт российского зерна с помощью введения пошлин, чтобы предотвратить резкий рост внутренних цен на этот товар после того, как ослабление рубля подтолкнуло экспортеров к массовому вывозу на экспорт.

Решение последовало после пятипроцентного роста цен на пшеницу на внутреннем рынке за последнюю неделю. Стоимость бушеля пшеницы на торгах Чикагской товарной биржи выросла на заявлении российского правительства на 1,8% до $6,43, сообщает ТАСС.

"Мы подготовили предложения о введении экспортных пошлин на зерно, и в течение суток они вам будут представлены", - сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, обращаясь к главе кабинета министров Дмитрию Медведеву на совещании.

"Пришла пора подумать о введении административных ограничений на экспорт (зерна)", - согласился глава правительства. "Подготовьте предложения, каким образом это сделать, - обратился он к Дворковичу. - Естественно, это должно быть корректно, согласовано с ведущими экспортерами, решение должно носить временный характер".

Правительство пока не объявило о размере планируемых пошлин, заставив участников рынка гадать, станут ли пошлины заградительными и приведут к полной остановке экспорта или позволят экспортировать в сокращенных объемах.

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Россия планировала экспортировать не менее 30 миллионов тонн зерна в 2014-15 году, что позволило бы стране стать третьим по объемам экспортером зерна в мире. По оценке генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, с начала экспортного сезона 1 июля было вывезено 20,6 млн тонн зерна на $4,5 млрд. Трейдеры планировали поставить на внешний рынок еще 11 млн тонн. Судьба этих поставок будет зависеть от решения о размере пошлин.

Введение экспортных пошлин станет первой ограничительной мерой по экспорту зерна с 2010 года, когда Россия ввела полный запрет на экспорт из-за засухи, спровоцировав резкий рост цен на мировых рынках.

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Ранее власти заверяли, что экспортное эмбарго введено не будет. Однако участники рынка опасались запрета на вывоз российского зерна еще с лета 2014 года, когда начал слабеть рубль. Стоимость тонны зерна на Чикагской бирже по состоянию на 18 декабря составила 265 долларов за тонну, внутренняя цена на тонну мягкой пшеницы третьего класса - около 10 тыс рублей. По текущему курсу разница между экспортной и внутренней ценой составляет 6 тыс. рублей или 60%.

Формально эмбарго на экспорт еще не введено, однако к 20 декабря 2014 года Российские железные дороги приостановили погрузку зерновозов на экспорт, объяснив это тем, что грузополучатели не могут обеспечить выгрузку и прием вагонов с зерном.