Украина установила новый рекорд по импорту пальмового масла

По мнению специалистов «УкрАгроКонсалт», рост импорта "пальмы" свидетельствует об увеличении доли фальсификата молочной продукции на украинском рынке.

Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – июнь 2018) увеличила импорт пальмового масла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, до рекордных за последние пять лет 193,3 тысячи тонн, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"В текущем 2017/18 сезоне (сентябрь-июнь) импорт пальмового масла по-прежнему остается максимальным за последние 5 лет и составляет 193,3 тысячи тонн, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона (161,6 тысячи тонн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2018 года импорт пальмового масла в Украину составил 19,7 тыс. тонн, что почти на 18% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 23% по сравнению с июнем прошлого года.

В пресс-службе сообщили, что в текущем сезоне закупки пальмового масла осуществлялись в Индонезии, Малайзии и Гондурасе.

"В текущем сезоне закупки пальмового масла в Индонезии незначительно сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (135,6 тысячи тонн против 137,8 тысячи тонн), при этом Малайзия увеличила экспорт в направлении Украины почти в 2 раза (40,4 тысячи тонн против 22,5 тысячи тонн). В структуре импорта Индонезии принадлежит 70% всего объема, Малайзии - 21%. Кроме того, на долю нового игрока - Гондураса приходится 6% рынка", - уточнили аналитики.

В сообщении отмечается, что в Украине пальмовое масло, как правило, используется в молочной и кондитерской промышленности. При этом рост показателей импорта "пальмы" может свидетельствовать об увеличении доли фальсификата молочной продукции на украинском рынке, считают специалисты.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины одобрила проект закона, которым запрещается использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов, а также устанавливается административная ответственность за нарушение данной нормы.