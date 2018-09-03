Оборот торговли сельхозпродукцией между Украиной и ЕС вырос до $4,6 миллиарда

При этом экспорт из Украины снизился на 3,7% - до 3,1 миллиарда долларов, а импорт в Украину увеличился на 30% - до более чем 1,5 миллиарда долларов.

Оборот торговли сельскохозяйственной продукцией между Украиной и ЕС в январе-июле текущего года увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 4,6 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой Украины на заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

"По итогам января-июля 2018 года внешнеторговый оборот аграрными товарами между Украиной и странами ЕС увеличился на 4,4% и составил почти 4,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

При этом украинский экспорт составляет почти 3,1 миллиарда долларов, то есть Украина показывает позитивный торговый баланс.

"Несмотря на то, что украинский аграрный экспорт в страны ЕС за семь месяцев текущего года уменьшился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, он составил почти 3,1 миллиарда долларов. При этом ЕС остается вторым по важности рынком в региональной структуре нашего экспорта продукции АПК с долей 35,3%, уступая лишь странам Азии", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

По ее словам, крупнейшими импортерами украинской аграрной продукции являются Нидерланды с долей 15,5%, далее идут Польша – 14,5%, Италия – 13,8%, Испания – 12,9%, Германия – 10,6%, Франция – 6,5%, Бельгия – 3,3%, Великобритания – 3%, Венгрия – 2,8%, Португалия – 2,7%, Румыния – 1,8%.

Кроме того, по словам замминистра, заметно увеличился спрос европейских потребителей на ряд украинских аграрных и пищевых товаров. Так, птичьего мяса и субпродуктов было экспортировано на рынки ЕС почти в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - на 152,1 миллиона долларов. Также увеличились объемы экспорта следующих товаров: семена сурепицы или рапса – на 73,4 миллиона долларов, или на 96,7%, пшеницы – на 52 миллиона долларов (52%), сои – на 17,2 миллиона долларов (11,6%), других орехов – на 17,1 миллиона (80,8%), кожи из шкур других животных – 13,6 миллиона долларов (на 56%), овощей бобовых сушеных – на 10,8 миллиона (в 3 раза), кондитерских изделий из сахара – на 10,8 миллиона (78,9%), плодов и орехов сырых или вареных, мороженых – на 9,9 миллиона долларов (на 38,9%), соков – почти на 9,2 миллиона (на 51,3%), шоколада и других продуктов с содержанием какао – на 9,1 миллиона (на 69,6%).

"Что касается импорта в Украину товаров из ЕС, то он увеличился почти на 30% и составил немним более 1,5 миллиарда долларов. Ключевыми товарами нашего импорта стали: продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, семена масличных культур, мясо и субпродукты и другие пищевые товары", - сказала Трофимцева.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина поставила в ЕС агропродовольственной продукции на 5,8 миллиарда долларов, превысив рекордные показатели экспорта в этот регион докризисных 2012 и 2013 годов в 5 миллиардов долларов и достигнув самого высокого за время независимости показателя.

Европейский Союз в 2017 году импортировал сельхозпродукции в Украину на 2,27 миллиарда долларов.