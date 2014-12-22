На Сумщине в шести районах введен карантин из-за африканской чумы свиней

В Сумской области в связи с выявлением на минувшей неделе неподалёку от села Старая Гута Середино-Будского района трупа дикого кабана, пораженного африканской чумой свиней (АЧС), введен карантин в шести из 18-ти районов области.

Как сообщил УНИАН начальник облуправления обеспечения противоэпизоотической работы Госветфитослужбы Украины Марян Троцкий, главная задача, которая стоит перед всеми службами, – не допустить проникновения АЧС в частный сектор, а также не дать распространиться эпидемии среди диких животных.

Согласно его информации, в Середино-Будском, Шосткинском, Ямпольском, Кролевецком, Конотопском и Роменском районах, которые отнесены к зоне наблюдения, чтобы не допустить распространения опасного вируса введен запрет на торговлю живыми свиньями, а также мясом свиней, забитых в домашних условиях. Кроме того, в пределах этих районов не разрешается перемещение живых животных.

«В соответствии со статистическими данными, в районах зоны наблюдения насчитывается свыше 50 тысяч свиней в частных хозяйствах и агрофирмах. Но первое, что нужно сделать, – провести депопуляцию диких кабанов. На сегодняшний день в лесах отмеченных районов их насчитывается около тысячи. Впрочем, эта цифра может быть намного больше. Отряды охотников в течение месяца будут отстреливать кабанов, туши которых затем будут сжигаться в специальных ямах», - говорится в сообщении.

Специалисты ветслужбы отмечают, что вынуждены прибегать к радикальным действиям, поскольку до сих пор не существует вакцины или лекарств от АЧС.

«Останавливать вирус очень трудно, когда он попадает в стадо. Эпидемия будет распространяться в геометрической прогрессии», - говорится в сообщении.

В случае эффективного выполнения всех мероприятий, ограничения могут быть сняты через 30 дней.

Как сообщал УНИАН, с 20 декабря Беларусь из-за африканской чумы свиней ограничила ввоз свинины из Сумской области.

14 декабря в Сумской области на границе с Россией был зафиксирован первый случай африканской чумы свиней.