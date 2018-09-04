Рада отменила госрегулирование сахарной отрасли

Парламент отменил ограничения поставок сахара на внутренний рынок и минимальные цены на сахар и сахарную свеклу.

Верховная Рада Украины в повторном втором чтении приняла законопроект, которым отменяются минимальные цены на реализацию сахарной свеклы и установленные квоты на ее производство.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара" проголосовали 263 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Этот документ признает недействительными нормы Закона "О государственном регулировании производства и реализации сахара", которыми ограничиваются поставки сахара на внутренний рынок и устанавливаются минимальные цены на сахар и сахарную свеклу.

Заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики Григорий Заболотный, представляя законопроект, пояснил: "Установленная минимальная цена до 1 сентября на реализацию сахарной свеклы была 11,2 гривни, а сегодня реализационная цена на рынке 10,5 гривни. То есть производители не могут реализовывать продукцию, так как есть постановление Кабмина, которое запрещает продавать по ниже цене. Это нонсенс".

Также Заболотный отметил, что в этой редакции документа Комитет отклонил поправку относительно нулевой пошлины на оборудование для производства сахарной свеклы, так как она вызывала несогласие многих депутатов.