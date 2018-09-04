В Украине до конца года подорожает молочка - эксперт

При этом цена на сырое молоко вырастет как минимум на гривню.

До конца 2018 года продукты молочной переработки могут подорожать на 10-15% из-за сезонного снижения производства сырого молока, сообщил аналитик Аналитического агентства "Инфагро" Максим Фастеев в ходе конференции Американской торговой палаты, на которой было представлено исследование о перспективах развития пищевой промышленности Украины.

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"Цена на сырое молоко скачет каждый год. Поэтому уже с 15 августа, 1 сентября цена на молоко была повышена на 60 копеек. Еще прогнозируется, что как минимум на гривню она вырастет до конца года. Поэтому однозначно производители и переработчики будут вынуждены поднимать постепенно цены. Еще летом были акции, они заканчиваются, то есть это также накладывается на цену товара. Соответственно, процентов на 10-15% вырастет цена готовой продукции", - сказал эксперт.

По его словам, подорожание сырого молока связано в первую очередь с сезонностью производства этого продукта – зимой его производится меньше, чем летом. Также Фастеев отметил, что подорожание коснется всех товарных позиций.

Как сообщал УНИАН, производство молока в Украине в 2017 году увеличилось на 2% - до 950 тысяч тонн.