В Украине производство сахара останется на прежнем уровне, несмотря на сокращение числа заводов - эксперт

Падение курса гривни уменьшило себестоимость украинского сахара в долларах, что дало ему дополнительное преимущество на международных рынках.

Производство сахара в текущем маркетинговом году, который начался 1 сентября (МГ, сентябрь 2018 – август 2019) ожидается на уровне чуть менее 2 миллионов тонн, несмотря на сокращение количества работающих заводов, сообщает пресс-служба компании Pro-Consulting со ссылкой на слова аналитика компании Анастасию Скибчук.

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"В текущем году производство останется на том же уровне, несмотря на сокращение количества работающих заводов. О планах на этот сезон заявило 42 предприятия, против 46 в прошлом сезоне. Мы ожидаем чуть меньше 2 миллионов тонн произведенного сахара в этом году", - цитирует пресс-служба слова эксперта.

Кроме того, сообщается, что из-за падения курса гривни себестоимость украинской сладкой продукции в долларах США стала меньше, что дало ей дополнительное преимущество на международных рынках. Так, за первые три квартала текущего года поставки украинской сладкой продукции увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 316 миллионов тонн.

Наибольшие объемы экспорта украинской сахарной продукции пришлись на рынки Шри-Ланки (6,7%), Ливии (6,1%), Турции (5,5%), Кот-дИвуара (5,2%) а также Азербайджана, при этом на данном рынке нет выраженного лидера по объемам экспорта, поскольку доли продаж между странами распределяются равномерно, отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинские аграрии произвели 2 миллиона тонн сахара.

Украина за 2017 календарный год экспортировала 598,7 тысячи тонн сахара на сумму 279,9 миллиона долларов, что на 29% больше, чем годом ранее (465,6 тысячи тонн).