В Украине до конца года ощутимо подорожает хлеб - эксперт
До конца года стоимость хлеба подскочит на 10% - примерно на полторы гривни.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Укрхлебпром.
Одна из главных причин подорожания - дефицит пшеницы 2-го и 3-го сортов, которую используют для производства муки. Засуха в начале лета и чрезмерное количество влаги в июле негативно повлияли на качество зерна. Кроме того, стоимость хлеба вырастет из-за повышения цен на газ и зарплат пекарей.
2017-го хлеб в среднем подорожал на 20%.
Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-июне 2018 года составило 468 тысяч тонн, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, в июне хлеб и хлебопродукты подорожали на 8,8%.