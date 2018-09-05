В Украине до конца года ощутимо подорожает хлеб - эксперт

Причин повышения цен называют несколько - это и дефицит пшеницы из-за засухи, и подорожание газа, и рост зарплат пекарей через инфляцию.

До конца года стоимость хлеба подскочит на 10% - примерно на полторы гривни.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Укрхлебпром.

Одна из главных причин подорожания - дефицит пшеницы 2-го и 3-го сортов, которую используют для производства муки. Засуха в начале лета и чрезмерное количество влаги в июле негативно повлияли на качество зерна. Кроме того, стоимость хлеба вырастет из-за повышения цен на газ и зарплат пекарей.

2017-го хлеб в среднем подорожал на 20%.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-июне 2018 года составило 468 тысяч тонн, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в июне хлеб и хлебопродукты подорожали на 8,8%.