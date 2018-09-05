Украинские аграрии уже экспортировали 6 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 3,1 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 5 сентября экспортировали 5,8 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 3,1 миллиона тонн, ячменя – 1,3 миллиона тонн, кукурузы – 1,2 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 28,7 тысячи тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.