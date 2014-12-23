Финансирование Минагропрода могут сократить в 2,5 раза (уточненная)

Кабинет министров Украины предлагает выделить на финансирование Министерства аграрной политики и продовольствия в 2015 году 3,092 млрд грн, что в 2,5 раза меньше, чем в 2014 году.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О Государственном бюджете на 2015 год», опубликованному на сайте Верховной рады.

В частности, расходы на содержание аппарата министерства правительство предлагает сократить почти в 11 раз по сравнению с текущим годом – до 319,4 млн грн. Из них на фонд заработной платы планируется выделить 38,6 млн грн против 53,9 млн грн, предусмотренных бюджетом на 2014 год.

В рассчитанную правительством сумму расходов на деятельность Минагропрода также заложены 100 млн грн на финансирование Аграрного фонда, что соответствует расходам на это направление в 2014 году. На выделение кредитов по программе «Формирования Аграрным фондом государственного интервенционного фонда, а также закупки материально-технических ресурсов для потребностей сельхозпроизводителей» из бюджете планируется, как и в 2014 году, выделить 1,4 млрд грн.

В проекте бюджета на 2015 год также предусмотрено выделение 54 млн грн на увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Украгролизинг» с целью закупки ею технических средств для агропромышленного комплекса с последующей передачей их в финансовый лизинг.

На финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе на условиях финансового лизинга в 2015 году правительство предлагает выделить из бюджета 3,8 млн грн, на предоставление кредитов фермерским хозяйствам – 25,6 млн грн.

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В то же время, Кабмин исключил из проекта бюджета такие статьи расходов как государственная поддержка развития хмелеводства, овощеводства, садоводства и виноградарства, создание оптовых рынков сельхозпродукции, отрасли животноводства. Исключено финансирование проведения государственных выставочных мероприятий в аграрной сфере, существенно сокращены расходы на подготовку кадров в АПК.

Правительство также предлагает сократить расходы на содержание Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы в 2015 году в 2,8 раза – до 711,4 млн грн, на Государственное агентство рыбного хозяйства – на 26,9%, до 117,9 млн грн, на Государственное агентство лесных ресурсов – на 11,7%, до 457,6 млн грн. Расходы на Государственную инспекцию сельского хозяйства, которая находится в состоянии ликвидации, Кабмин предлагает уменьшить в 3,6 раза - до 56,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2015 год с доходами в 475,240 млрд грн, расходами в 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.