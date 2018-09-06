В Крыму продают просроченные конфеты Roshen (фото)

Карамель "Клубника со сливками" была якобы поставлена в Крым в мае текущего года.

В магазинах Крыма продаются конфеты ТМ Roshen с истекшим сроком годности.

Об этом сообщили жители крымской Ялты, передает LIGA.net. Издание опубликовало фото, сделанное в одной из торговых сетей.

В частности, в сети обнаружены конфеты "Клубника со сливками", якобы поставленные в мае 2018 года.

На упаковке указано, что конфеты произведены на Липецкой фабрике в России. При этом Липецкая фабрика не функционирует с июня прошлого года. Редакция ожидает комментарий корпорации.

В кондитерской корпорации Roshen отреагировали на информацию о наличие в торговых сетях оккупированного Крыма карамели одноименного бренда. "Корпорация не обладает достоверной информацией о происхождении конфет на фото, последняя партия карамели Клубника со сливками была выпущена в первом квартале 2017 года. С тех пор карамель Клубника со сливками не производится", - сообщили в пресс-службе корпорации.

В компании утверждают, что уже длительное время Корпорация Roshen не имеет никаких торговых связей с Крымом, а с апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство.

"Мы допускаем, что на территории Крымского полуострова реализуется продукция Липецкой фабрики, изготовлена ​​в начале 2017 года, до остановки производства", - сообщили в корпорации.

По данным Roshen, из последней изготовленной партии карамели Клубника со сливками в Крым могло попасть около 10 тонн этих конфет. "Срок годности такой продукции закончился весной 2018. Ни одна из фабрик Рошен не производят продукцию с российскими этикетками", - утверждают в корпорации.

Как сообщал УНИАН, Roshen отсудил права на еще один известный торт. Суд удовлетворил иск компании к "Киевхлебу" по торту "Сказочный ключик".