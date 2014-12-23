Кабмин предлагает не облагать НДС экспорт зерна, вплоть до 1 января 2018 года

Кабинет министров Украины, в рамках проведения налоговой реформы, предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс Украины и освободить, вплоть до 31 декабря 2017 года, операции по экспорту зерна от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), говорится в правительственном законопроекте №1578, опубликованном на веб-портале парламента.

«Продолжить до 31 декабря 2017 года включительно действие норм об освобождении от налогообложения НДС операций по поставке на таможенной территории Украины и вывозу в таможенном режиме экспорта зерновых и технических культур, за исключением сельскохозяйственных предприятий-производителей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время, правительству, согласно пояснительной записке, необходимо до 1 апреля 2015 года вернуться к рассмотрению вопроса о налогообложении экспорта зерновых с учетом результатов тестирования системы электронного администрирования НДС, которая будет введена с 1 января 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1999 года. Он включает фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

В то же время, в середине августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что существующая модель налогообложения агропредприятий, а также система предоставления им дотаций, должны быть изменены. В этой связи Кабинет министров в рамках проведения налоговой реформы предложил перевести на общую систему налогообложения, в том числе обложения налогом на добавленную стоимость, агропредприятия, годовой оборот которых составляет свыше 20 млн грн и земельный банк которых насчитывает свыше 3 тыс. га земель сельхозназначения. Такие предприятия составляют не более 10% от общего числа агропредприятий.