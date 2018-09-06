Эксперты прогнозируют в Украине рекордный урожай кукурузы

По мнению экспертов, урожай кукурузы в Украине может вырасти до рекордных 30 миллионов тонн при 64 миллионах тонн общего урожая зерновых.

Урожай кукурузы в Украине в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 – август 2019) может составить порядка 30 миллионов тонн и стать рекордным, а также перекрыть низкие показатели урожая ранних зерновых, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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"Учитывая первые результаты сбора этой культуры и комментарии агропроизводителей, есть все основания полагать, что кукурузы в Украине в этом году будет собрано порядка 30 миллионов тонн, и данный показатель может стать самым высоким за всю историю Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам аналитика аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Петра Лахая, общий урожай зерновых в текущем маркетинговом году может составить 64 миллионов тонн.

"Прогнозируемый высокий валовой сбор кукурузы перекроет низкие показатели сбора культур ранней группы и в конечном счете украинскими аграриями по нашим прогнозам будет собрано около 64 миллионов тонн зерновых и зернобобовых в текущем сезоне. А это, учитывая высокие цены на мировом рынке, может позволить украинским аграриям достичь высоких финансовых показателей", - цитирует пресс-служба слова эксперта.

Так, по прогнозам аналитиков ассоциации, валовой сбор зерновых в этом сезоне по предварительным подсчетам превысит показатели прошлого года на 2 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в августе Минсельхоз США повысил прогноз урожая кукурузы в 2018 году на 1 миллион тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 31 миллиона тонн.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн с площади 14,6 миллиона га. В частности, кукурузы было собрано 24,1 миллиона тонн.