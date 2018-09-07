IT-технологии в АПК. Как компьютер подсказывает аграриям, что и когда сеять

Точное земледелие. Именно так называется одна из наиболее распространенных концепций использования IT-технологий украинскими аграриями в растениеводстве. Первоначально активно внедрять ее стали крупные агрохолдинги страны. Что вполне объяснимо: они имеют большие земельные банки, зачастую разбросанные по всей Украине. Подлежащая посеву почва везде неоднородная, имеет разную влажность и количество питательных веществ. Однако с помощью современных технологий в сжатые сроки аграрии эффективно проводят анализ состояния почвы, и компьютерная программа выдает рекомендации – что, в какие сроки и в каком объеме нужно посеять.

"Делается все просто. В капсулу берется почва на анализ. С помощью GPS точно устанавливаются координаты забора. Данные анализа почвы заносятся в программу, которая после их обработки, тут же выдает четкие рекомендации: в каком месте, что и когда лучше сеять", - рассказывает УНИАН член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко.

"Программа рассчитывает, сколько зерна нужно бросить в почву и даже с помощью специальных датчиков, установленных на сельхозтехнике, непосредственно контролирует процесс посева", - добавляет народный депутат.

На этом точное земледелие не заканчивается. Как сообщил УНИАН заместитель генерального директора по вопросам агро ІТ инноваций IT-технологии одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминга" Владимир Бабий, удаленная фотофиксация (с помощью дронов или спутников) позволяет очень быстро оценить качество урожая на том или ином гектаре.

"На основании собранных данных используемая нами компьютерная программа дает рекомендации по внесению удобрений и обработке растений от вредителей", - говорит Владимир Бабий. По его словам, "в последние годы "Укрлендфарминг" использует новые технологии – дифференциальное внесение минеральных удобрений, что помогает значительно повысить эффективность питания растений".

"Внесение удобрений в пределах ленточной технологии обработки почвы - один из таких методов. Нормы определяются на основе анализа почвы и индекса NDVI, который получают из бесплатных еженедельных спутниковых снимков. Агрономы анализируют полученные данные и принимают решение о дальнейшей подкормке растений", - рассказывает об алгоритме действий главный специалист по ІТ- инновациям в "Укрленфарминге".

Старший брат смотрит за тобой

Однако это далеко не все, на что способны новые технологии в аграрном секторе. Их проникновение гораздо глубже, а спектр использования огромен. В частности, Владимир Бабий сообщил, что в "Укрленфарминге" действительно с помощью специальных технологий контролируют даже глубину вспашки земли, не говоря уже о скорости движения сельхозтехники при посевах сельхозкультур, орошении или обработке ядохимикатами.

"Стандартная скорость движения трактора с сеялкой при посеве кукурузы, подсолнуха или сои, к примеру, составляет 8 км/час. Зачастую механизаторы увеличивают скорость, что влияет на качество посева культуры. Точно также есть стандартная скорость при орошении или обработке посевов. Уменьшение или увеличение скорости приводит к неоправданным затратам или нанесению вреда сельхозкультурам", - говорит Бабий. Поэтому в случае несоответствия рабочих параметров диспетчерская служба и производственники получают автоматические сообщения о нарушениях технологии. Это позволяет избежать манипуляций с использованием топлива и повышает ответственность сотрудников за ресурсы компании.

Аналогичная ситуация наблюдается и при уборке урожая. Специалисты четко подсчитали, какую сельхозкультуру, на каких участках и при какой скорости лучше всего собирать. "В частности, сою собирают со скоростью не более 3 км/час. Неоднократно проверено: нарушение этих параметров приводит к неоправданным потерям при уборке", - отметил в разговоре с корреспондентом УНИАН еще один специалист "Укрленфарминга", директор департамента систем контроля и диспетчеризации холдинга Василий Кузив.

Борьба с хищениями

Однако долгие годы одной из главных проблем в аграрном секторе была борьба с хищениями. Особенно эта тема болезненна для больших агрохолдингов. Ведь за каждым комбайнером или водителем охрану не поставишь. Да и сплошь и рядом были случаи сговора как между теми, кто собирал урожай, так и теми, кто их контролировал. Вплоть до среднего звена управления.

А случалось все что угодно. В частности, комбайн мог ссыпать зерно на чужую машину. Водитель по дороге мог свернуть в сторону и отсыпать несколько тонн зерна, используя потайные люки. Были случаи, когда машина ехала по трассе, уменьшала скорость до 20-30 км / ч, а к ней цеплялся грузовой автомобиль. Под тент заходила труба, по которой на ходу перекачивали до 3-4 тонн зерна.

Бороться с такими нарушениями невозможно, даже если оборудовать транспорт GPS-навигацией. Поэтому для борьбы с хищениями специалисты рекомендуют внедрять комплексные меры. По словам Владимира, в "Укрлендфарминге" прежде всего установили систему учета урожая, которая помогает собрать данные об урожайности на каждом поле. Для этого оборудовали комбайны трекерами, установили RFID- ридеры, а выгрузку производили только по карточкам. "Все выгрузки собираются в один документ, а дальше система следит за автомобилем, сообщая диспетчеру об определенных событиях (остановка, отключение трекера и т.д.)", - говорит Бабий, уточнив, что сейчас в компании на каждом комбайне установлена система "Свой-Чужой", которая включает размещение в бункере комбайна объемных датчиков с шагом 500/1000 литров.

"Но даже и в этом случае механизатор смог обойти систему "Свой-Чужой", выключив зажигание. Правда, он был в сговоре с начальником безопасности и с агрономом. Пришлось усовершенствовать систему", - комментирует специалист.

Сейчас это уже единичные случаи. В основном в агрохолдинге весьма довольны использованием IT-технологий, экономический эффект от их внедрения составляет не менее 100 миллионов гривень в год.

К тому же доставкой собранного урожая на элеватор применение передовых технологий не заканчивается. Отнюдь. Сейчас полным ходом разрабатываются и другие программные продукты, которые уже решают новые задачи.

"Они контролируют процесс сохранности урожая на элеваторе, его погрузку на поезда и отправку в порты, перегрузку на суда и доставку покупателям", - уверяет народный депутат Леонид Козаченко.

"Более того, сегодня роботы советуют руководителям агропредприятий даже то, когда и куда лучше продавать собранный урожай, чтобы достичь максимальной выгоды", - добавляет депутат.

Без технологий – ни туда и ни сюда

И все-таки: какой уровень проникновения IT-технологий в аграрной сфере? В профильном министерстве указывают, что достаточно высокий. В частности, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева в комментарии УНИАН отметила, что вслед за крупными холдингами активно применять IT-технологии стали и средние предприятия.

По ее словам, им нужно это делать, чтобы обеспечить прозрачность и отслеживать путь продукта от поля / фермы до конечного потребителя.

"Внедрение высоких стандартов безопасности и качества продуктов питания в рамках процесса евроинтеграции также требует от производителей внедрения новых технологий. В целом, я считаю, что постепенно осведомленность аграриев во всех сферах агротехнологий только вырастет. Это происходит, по моему мнению, параллельно с процессом интеграции отечественного АПК в глобальные цепочки добавленной стоимости", - сказала Трофимцева.

На это обстоятельство указал УНИАНу и еще один крупный агрохолдинг – Кернел.

"Команда Кернел постоянно отслеживает новейшие IT-тенденции и находит лучшие практики внедрения высокотехнологичных разработок в агропроизводство. Благодаря этому компания повышает урожайность, получает качественную продукцию и минимизирует операционные расходы. Сейчас Агробизнес Кернел работает над освоением BigData и созданием в компании собственного искусственного интеллекта", - сообщила пресс-служба "Кернела", процитировав директора Агробизнеса "Кернела" Игоря Чикина.

"Команда дивизиона совместно с ІТ-экспертами занимается разработкой и внедрением проекта #DigitalAgriBusiness (#DAB) - первой в мире комплексной интеллектуальной системы управления производством агрокультур, которая обеспечит эффективное использование каждого поля компании (а на сегодня их около 7500). Система будет аккумулировать и обрабатывать все данные с полей, техники, беспилотных аппаратов, мобильных приложений пользователей #DAB (результаты анализов почвы, объемы посевного материала, внесенных удобрений, СЗР на разных участках, урожайность, климатические показатели и т.д.). За счет интеграции и анализа больших массивов данных система будет безошибочно выдавать готовые решения для эффективного планирования, реализации и мониторинга полевых работ и управления изменениями", - дополнил руководитель ІТ-проектов Агробизнеса Кернел Александр Хижняк.

Советник первого вице-премьера по вопросам цифровой экономики Елена Минич считает, что в Украине пока только 30% агрофирм активно внедряют цифровые технологии. И вопреки заявлению Минагропрода, все еще находится на начальном этапе.

Вместе с тем Минич указала на эффективность применения IT-технологий в АПК. Причем эффективность проявляется в первую очередь в экономии расходных материалов - топлива, средств защиты растений (СЗР), удобрений, воды для орошения, посевных материалов и тд.

"Цифры экономии от внедрения точного земледелия в мире варьируются от 40 и иногда до 90%. При этом также увеличивается и продуктивность - с помощью сенсоров, датчиков и дронов теперь можно собрать достаточно информации для правильного применения и пестицидов, и удобрений, и полива и самое главное - в нужном месте", - отметила Минич в комментарии. И привела результаты работы стартапа "Скок Агро" - когда мониторинг на конкретном поле показал отсутствие следов от недавних проходов техники, где, по документам, выполнили дискование, на что списали горючее и деньги.

Вот почему агрохолдинг "Астарта" создал даже совместное предприятие Agro Core для разработки агро-ІТ решений, а "Мрия" объявила о создании собственного R&D для увеличения эффективности бизнеса. Некоторые из ведущих агропредприятий поставили перед собой амбициозную цель комплексной автоматизации своей работы с помощью современных технологий Big Data. И не только в растениеводстве, а и в животноводстве.

Есть еще одно обстоятельство, которое заставит агрохолдинги больше уделять внимание цифровым технологиям. Это неумолимый рост затрат в аграрном секторе. За последнее время постоянно растет в цене топливо, электроэнергия, увеличивается арендная плата. Только по итогам прошлого года затраты у аграриев выросли на 20%. Вот почему внедрение цифровых технологий, увеличивающих эффективность, снижающих затраты на топливо и сельхозработы, - это уже не прихоть, а острая необходимость для увеличения конкурентоспособности украинского агросектора.

Николай Бабич