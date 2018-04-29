Аграрный сектор Украины: из года контрастов в год испытаний

Прошедший год был для агропромышленного комплекса Украины годом контрастов. С одной стороны – собран рекордный урожай, но низкие цены на зерно съели часть возможной прибыли. Немного амортизировала этот удар девальвация гривни, но она же сделала более дорогими осенне-полевые работы. Немало хлопот украинским сельхозпроизводителям принесло и закрытие традиционного для многих, особенно для молочников, российского рынка, но компенсировать потери частично удалось за счет развития новых экспортных направлений. А еще одни украинские агрохолдинги сумели привлечь финансирование крупных зарубежных финансовых институтов, тогда как другие допустили дефолты по корпоративным обязательствам и начали реструктуризацию долгов. В общем, год для отрасли, как и для всей страны, был не простым. Тем не менее, за 11 месяцев (данные Госстата по итогам 2014 года будут опубликованы во второй половине января - УНИАН) объемы сельскохозяйственного производства в Украине выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, еще не кризисного года, на 5%. По оценкам инвестиционной компании «АРТ Капитал», по итогам года показатель составит 3%. В 2013 году сельхозпроизводство выросло на 13,3%, но учитывая, что в 2014-ом многие отрасли отечественной экономики ушли в минус, даже небольшой рост – уже достижение.

Большой урожай – большие проблемы

В 2014 году Украина, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, собрала более 64 млн тонн зерновых, побив тем самым рекорд 2013 года в 63 млн тонн. В частности, украинские аграрии собрали свыше 24 млн тонн пшеницы и около 28 млн тонн кукурузы. И это без учета аннексированного Россией Крыма и части растерзанного войной Донбасса.

Тяжелее всего уборка, безусловно, проходила на прифронтовых и фронтовых полях Донецкой и Луганской областей. Во время «жатвы под пулями», как ее окрестили в аграрном министерстве, на минах подрывались сельхозмашины, гибли люди, горело зерно. По оценкам Минагропрода, уже к октябрю в Донецкой области урожай был уничтожен на 3,3 тыс. га, из-за чего аграрии потеряли 16,6 млн грн.

«Есть люди, которые просто в ужасном положении, потому что вложили все, что было и потеряли. Продолжают идти боевые действия, а для них это - просто катастрофа. Это такой удар по бизнесу, после которого не понятно, восстановятся люди или нет», - отмечал еще летом в интервью УНИАН глава Ассоциации фермеров и частных землевладельце в Донецкой области Сергей Димиджиев.

Тем не менее, по данным Госстата, валовой сбор зерновых в «горячих» областях в 2014 году не уступает предыдущему. Отставание заметно лишь по масличным – урожай подсолнечника в Луганской области сократился более, чем на 30% - до 390 тыс. тонн. Впрочем, на общий результат по стране это повлияло незначительно, аграриям удалось собрать 10 млн тонн подсолнечника (на 1 млн тонн меньше, чем в 2013 году) и 3,8 млн тонн сои (на 1 млн тонн больше).

Достойные показатели урожая зерновых и масличных открывают перед Украиной хорошие экспортные возможности. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2015/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 - июнь 2015 года) страна сможет поставить за рубеж 36,7 млн тонн зерновых против 32,4 млн тонн, экспортированных годом ранее.

По оценкам аналитика зернового рынка Украины консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» Елизаветы Малышко, продав на внешних рынках такой объем зерна украинские аграрии в этом сезоне смогут выручить порядка 7 млрд долл.

Экспорт подсолнечного масла, ведущим поставщиком которого на мировой рынок является Украина, в этом сезоне (сентябрь 2014 – август 2015 года) также может перевалить за 4 млн тонн.

Однако количественные рекорды не всегда переходят в качественные, а в случае с растениеводством – в финансовые. Стоимость зерна на мировом рынке, который диктует цены и для Украины, в 2014 году оставалась на довольно низком уровне и ставила свои антирекорды. К примеру, во второй половине сентября цены на пшеницу с поставкой в декабре просели на Чикагской товарной бирже до минимума за 4 года. Если бы не девальвация гривни, то украинским производителям и экспортерам зерна пришлось бы совсем не сладко.

Но подставив плечо осенью, во время активных поставок украинского зерна за рубеж, слабеющая гривня сделает производителям подножку весной, когда придет время сеять новый урожай. Ведь большинство материально-технических ресурсов, удобрений, средств защиты растений и семян в Украине импортные и цена на них сильно зависит от курса. Кроме того, даже те, у кого есть гривня, не могут поменять ее на доллары, чтобы осуществить закупку.

«Купить валюту невозможно даже для тех закупок, которые нужны для посевной кампании. Думаю, если такая ситуация, как сейчас, сохранится, то будет реальная проблема с весенне-полевыми работами, потому что аграрии не смогут нормально закупить ни удобрения, ни средства защиты растений, ни запчасти для техники. Я уже не говорю об обновлении парка техники, строительстве элеваторов», - прокомментировал ситуацию УНИАН заместитель генерального директора агрохолдинга «Укрлендфарминг» Игорь Петрашко.

По его словам, все запасы, которые были у аграриев, они использовали на проведение уборочной и осенней посевной кампании. Последняя, по оценкам Минагропрода, обошлась сельхозпроизводителям более, чем в 56 млрд грн, что на 12-15% больше, чем в 2013 году. При этом посевы озимых под урожай 2015 года были расширены на 7,3% - до 8,7 млн га. Озимая пшеница, в частности, была посеяна на 6,8 млн га, что на 12% больше площадей, отведенных ей в 2013 году. По первым оценкам консалтинговой компании «Украгроконсалт», урожай озимой пшеницы в стране в 2015 году может составить 20 млн тонн, что выше среднего показателя за последние 5 лет. По нынешним рыночным ценам такой урожай может стоить 4,8 млрд долл.

Рога и копыта

А вот украинским животноводам, судя по всему, в прошлом году частенько приходилось пить валерьянку. Африканская чума свиней, захват птицефабрик боевиками на востоке страны, падение покупательной способности украинцев и, как следствие, спроса на мясомолочную продукцию, закрытие российского рынка – плохих новостей было немало.

Но самый большой вызов 2014 год бросил, все-таки, производителям молока и молочной продукции. Ведь именно они стали главной жертвой ветеринарного оружия России – Россельхознадзора, который с 28 июля полностью запретил поставки молочной продукции из Украины в РФ, лишив тем самым украинских производителей большого и привычного рынка сбыта.

«Для молочной отрасли 2014 год был достаточно тяжелым, потеря российского рынка негативно повлияла на сектор. Себестоимость производства молока выросла из-за девальвации гривни и повышения цен на ресурсы. Закупочные цены на молоко находились под давлением, которое произошло из-за сокращения экспорта молочной продукции», - рассказала УНИАН эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алина Жарко.

Тем не менее, производителям пришлось приспосабливаться к новым условиям. Во-первых, они существенно сократили производство сыра, львиная доля которого экспортировалась в Россию. Вместо этого увеличили производство сухого молока и сливочного масла, которые также поставляли за рубеж. Во-вторых, ведущие производители начали активный поиск новых рынков сбыта продукции.

Для достижения этой цели в октябре несколько молокоперерабатывающих предприятий приняли миссию европейских ветеринаров, которые провели проверку на предмет соответствия стандартам Европейского Союза. Таким образом, есть надежда, что получить право экспортировать молочную продукцию в ЕС Украина сможет уже во второй половине 2015 года.

Но допуск на и без того профицитный молочный рынок ЕС, в первую очередь, станет трамплином для дальнейшей украинской молочной экспансии. К примеру, по словам главы наблюдательного совета группы компаний «Молочный альянс» Сергея Вовченко, очень привлекательным является китайское направление. В частности, группа ведет переговоры о поставках в КНР сливочного масла.

В отличие от молочников, производители мяса в 2014 году были в более комфортных условиях.

«Это год был относительно успешным для производителей мяса, поскольку цены на него были высокими. Но следует заметить, что и его себестоимость выросла», - рассказала Жарко.

При этом, по ее словам, в прошлом году в страну было ввезено вдвое меньше импортного мяса, ставшего слишком дорогим из-за девальвации гривни. Но это открыло отечественным производителям возможность для роста - в 2014 году впервые за много лет во внешней торговле Украины мясом было положительное сальдо. Однако в увеличении производства директор информационно-аналитической кампании «ПроАгро» Николай Верницкий усматривает и другую причину – животноводы просто вырезают скот ввиду низкой рентабельности этого бизнеса.

«Мясо производить становится все более невыгодно, потому что зерно очень дорогое, а цены реализации мяса не растут адекватно росту затрат на зерно. Поэтому, думаю, что в следующем году ситуация усугубиться и выльется в сокращение поголовья», - пояснил он УНИАН, но тут же добавил – все это не касается птицеводов.

Они как раз в прошлом году были в выигрышном положении, ведь в условиях падения покупательной способности у украинцев недорогая по сравнению с говядиной и свининой курица пользовалась хорошим спросом. Правда, немало забот производителям птицеводческой продукции доставила война на востоке страны. К примеру, крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» был вынужден остановить фабрику по производству инкубационного яйца «Шахтерская нова» в Донецкой области из-за угрозы жизни сотрудникам. Агрохолдинг «Авангард», ведущий производитель яиц, принял решение о закрытии двух птицефабрик в Донецкой и Луганской областях в связи с невозможностью работы в условиях постоянных рисков, связанных с деятельностью террористов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Тем не менее, производство птицеводческой продукции в стране в прошлом году осталось на высоком уровне и в 2015 году птицеводы темпов сбавлять не собираются.

Пошли по наклонной

Несмотря на то, что средняя температура по аграрной «палате» в 2014 году была невысокой, отдельных пациентов еще как лихорадило. Экономические проблемы в стране ударили по финансовому состоянию ведущих сельхозкомпаний. Большинство аграрных холдингов, акции которых котируются на зарубежных фондовых рынках и чья финансовая отчетность является публичной, закончили 9 месяцев прошлого года с многомиллионными убытками, ведь из-за девальвации гривни им пришлось переоценить валютные долги. Трудности с выплатой задолженности возникли у одного из лидеров масложировой отрасли - группы «Креатив», молочной компании «Милкиленд», агрохолдингов KSG Agro и Harveast, работающих в Донецкой области, об очередной реструктуризации попросил у держателей своих облигаций «Агротон».

Но самый большой кредитный скандал в прошлом году настиг аграрную группу «Мрия». В августе холдинг, земельный банк которого превышает 300 тыс. га, допустил технический дефолт по своим долговым обязательствам. После этого начались мучительные переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Но уже в конце октября международный комитет кредиторов «Мрии» обратился к высшему руководству страны с просьбой расследовать деятельность компании и контролирующей ее семьи Гут. По их оценкам, к моменту объявления технического дефолта задолженность компании перед кредиторами, в том числе европейскими и международными финансовыми институтами, достигла 1,3 млрд долл. Попытки найти общий язык продолжались до конца года. «Мрия» заявляла, что не отказывается от своих обязательств и готова сотрудничать с кредиторами, а те, в свою очередь, говорили о безответственности акционеров и менеджмента компании и срыве ими с трудом достигнутых договоренностей. В середине декабря холдинг сменил риторику – после очередной встречи с кредиторами представители компании заявили, что «Мрия» отныне принадлежит кредиторам и ответственность за ее будущее лежит также на них. Если же они не согласятся на такой сценарий, то некогда один из крупнейших в Украине агрохолдингов ожидает банкротство со всеми вытекающими последствиями.

Новый виток

Технический дефолт «Мрии» и его последствия больно ударили по инвестиционной привлекательности отечественного АПК. Кризис одной компании обнажил системные украинские проблемы – отсутствие защиты прав кредиторов, государственного контроля над судебной системой, махинации при составлении финансовой отчетности. В результате, сельское хозяйство перестало казаться фининститутам беспроигрышным вариантом для капиталовложений. Так что в 2015 году привлекать финансирование украинским агрокомпаниям будет непросто.

«Относительно легкий доступ к финансовым ресурсам по-прежнему будет только у крупных агропромышленных холдингов с безупречной кредитной историей. Но таких в Украине единицы. Поэтому проблема финансирования в 2015 году будет не менее актуальной, чем в уходящем», - прогнозирует старший аналитик инвестиционной компании «АРТ Капитал» Андрей Патиота.

Те, кто это финансирование в достаточном объеме привлечь не сможет, возможно, будут вынуждены отказаться от части своих активов. Поэтому в следующем году, по словам Патиоты, возможны сделки по купле-продаже проблемных предприятий.

«Мы прогнозируем, что одна-две крупные сделки на агрорынке и/или в пищепроме все же могут состояться. Я имею в виду сделки с так называемыми проблемными активами. Связано это с тем, что из-за финансовых проблем некоторых игроков цена их бизнеса может стать настолько привлекательной, что более удачливые конкуренты не преминут возможностью воспользоваться такой благоприятной ситуацией», - говорит аналитик.

Впрочем, марафон по наращиванию земельных банков в Украине, видимо, завершается. В 2014 году, по оценкам агентства AgriSurvey, общая площадь земель, находящихся в обработке украинских агрохолдингов, сократилась на 0,2 млн га – до 5,85 млн га. В следующем году, по прогнозам экспертов, эта тенденция продолжится.

И это вполне закономерно, уверен финансовый директор масложировой группы «Оптимус» Андрей Анпилов. По его словам, финансовые проблемы крупных агрокомпаний сигнализируют о том, что они существовать в нынешнем виде – огромные земельные наделы с жесткой централизацией управления - долго не смогут.

«Агрохолдинги должны трансформироваться в смесь инвестиционной компании, кооператива и вспомогательно-сервисной компании. Нужно все максимально отдать на места. Децентрализация в масштабах Украины, которая сегодня обсуждается, нужна и холдингам», - считает он.

Так что агропромышленному комплексу, как и всей Украине, нужны реформы. Если за них не взяться, то его, как и всю страну, ждет деградация. Тем более, ценовая ситуация как на мировом, так и на внутреннем рынке продовольствия заставляет сельхозпроизводителей идти по пути повышения эффективности бизнеса. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), цены на продукты питания в мире стабильно снижались с февраля по сентябрь 2014 года, после чего остановились на минимальном за 4 года уровне. В 2015 году эта тенденция, по предварительным прогнозам, продолжится. В первую очередь, это касается зерна – ключевой статьи украинского аграрного экспорта. По словам Малышко из «Украгроконсалта», мировые цены на зерно в следующем маркетинговом сезоне будут ниже, чем вначале этого, но темпы их падения замедлятся.

Стоимость же менее экспортно ориентированной сельхозпродукции, такой как мясомолочная, в первую очередь будет зависеть от экономической ситуации в стране и состояния национальной валюты, а также способности расширить географию поставок. Так что молочники, лишившиеся российского рынка, будут вынуждены протаптывать себе дорожку в азиатские страны и ЕС, производители свинины – в Китай, Южную Корею, Японию (при условии, что в Украине не будет новых вспышек африканской чумы свиней), птицеводческой продукции – усиливать позиции за рубежом, а говядины… О производстве говядины в Украине, которое падает уже который год подряд, пока приходится говорить или хорошо, или молчать. И в 2015 году ситуация вряд ли изменится.

А вот на изменения государственной политики в АПК еще хочется надеяться. В частности, аграрии ждут от власти взвешенных решений в вопросе реформирования системы налогообложения отрасли, а также более активных действий в вопросе дерегуляции.

«Хотелось бы, чтобы в 2015 году была обеспечена, наконец, стабильность налогового законодательства, и можно было бы сосредоточиться на других не менее важных вопросах – дерегуляции, децентрализации, приватизации государственных агропредприятий и привлечении инвестиций в агросектор», - отметил глава «Украинской аграрной ассоциации» Владимир Макар.

В коалиционном соглашении и программе действий Кабмина обозначенные Макаром цели заложены. Осталось самое сложное – реализовать их с соблюдением баланса интересов государства и бизнеса.

Яна Брензей (УНИАН)