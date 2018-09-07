«В Украине корову могут занести в Красную книгу» - эксперт о сокращении экспорта говядины из Украины

Замдиректора Укрлендфарминг Ирина Новикова считает, что кроме сокращения поголовья крупного рогатого скота, вторым важнейшим фактором снижения экспорта является переориентация мировых рынков на импорт крупного рогатого скота в живом весе.

Падение экспорта говядины из Украины за семь месяцев текущего года в два раза связано с катастрофическим сокращением поголовья крупного рогатого скота и переориентацией мировых рынков на импорт крупного рогатого скота в живом весе, сообщила заместитель генерального директора по общим вопросам группы компаний «Укрлендфарминг» Ирина Новикова.

«Массовый вывоз скота вызвал дефицит крупного рогатого скота во многих регионах Украины. В данных условиях возрастает себестоимость и соответственно цена на мясо говядины», - сказала Новикова.

При этом, по ее словам, импортеры этой продукции имеют более выгодные предложения по цене из других стран, таких как Бразилия, Аргентина, Белоруссия, и поэтому уменьшают импорт мяса от украинских производителей.

«К сожалению, Украина перестает быть одним из лидеров по экспорту охлажденного и замороженного мяса говядины в мире. Достаточно вспомнить 1980-е годы, когда в Украине насчитывалось более 27 млн ​​голов КРС. Сегодня же цифры меньше в 10 раз, и это уже очень реальное будущее, когда корову занесут в Красную книгу Украины», - подчеркнула Новикова.

Кроме того, на сокращение экспорта значительно повлияла переориентация мировых рынков на импорт крупного рогатого скота в живом весе, отметила замдиректора.

В итоге, проблемы с экспортом не обошли и предприятия мясопереработки группы компаний «Укрлендфарминг».

«В прошлом году было экспортировано 2,3 тонн мяса говядины, к концу 2018 года объем экспорта не превышает 1,5 тонн», - сообщила Новикова.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной фискальной службы, в 2017 году Украина экспортировала 41,8 тыс. тонн говядины. При этом, экспорт мороженной говядины составил 29,5 тыс. тонн, а свежей и охлажденной - 12,3 тыс. тонн.

За семь месяцев 2017 года Украина экспортировала 16,9 тыс. тонн свежей и охлажденной говядины.