Госмонополию на производство спирта могут отменить с 2020 года
С 2020 года право на производство спирта смогут получить все субъекты хозяйствования независимо от формы собственности при условии наличия лицензии
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде отменить государственную монополию на производство этилового спирта с 1 января 2020 года.
Соответствующее предложение закреплено правительственным законопроектом № 1567, зарегистрированным 22 декабря.
Согласно документу, с 2020 года право на производство спирта смогут получить все субъекты хозяйствования независимо от формы собственности при условии наличия лицензии.
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Как сообщал УНИАН, в настоящее время государственным монополистом на рынке этилового спирта является компания «Укрспирт», созданная в 2010 году на базе одноименного госконцерна. В его состав входят 76 спиртзаводов. В 2013 году «Укрспирт» увеличил производство спирта на 4,3% по сравнению с 2012 годом – до 18,2 млн дал.
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