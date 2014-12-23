Госмонополию на производство спирта могут отменить с 2020 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде отменить государственную монополию на производство этилового спирта с 1 января 2020 года.

Соответствующее предложение закреплено правительственным законопроектом № 1567, зарегистрированным 22 декабря.

Согласно документу, с 2020 года право на производство спирта смогут получить все субъекты хозяйствования независимо от формы собственности при условии наличия лицензии.

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Как сообщал УНИАН, в настоящее время государственным монополистом на рынке этилового спирта является компания «Укрспирт», созданная в 2010 году на базе одноименного госконцерна. В его состав входят 76 спиртзаводов. В 2013 году «Укрспирт» увеличил производство спирта на 4,3% по сравнению с 2012 годом – до 18,2 млн дал.

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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк ранее выступал за приватизацию "Укрспирта". Министерство финансов и вовсе предлагает ликвидировать госмонополиста.