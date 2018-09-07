Украина сократила экспорт молочной продукции на четверть

При этом экспорт масла вырос на 8,3%, а экспорт сыра - на 21,8%.

Украина в августе 2018 года сократила экспорт молока до 23,4 миллиона долларов, что почти на четверть (23%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

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"Показатели экспорта молочных продуктов в августе показали незначительный рост по сравнению с июлем. Суммарный экспорт составил 23,4 миллиона долларов, что на 2,04% больше, чем в июле, но практически на 23% меньше, чем в августе прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, экспорт молока и сливок в августе составил 2 тысячи тонн на общую сумму 1,4 миллиона долларов. Основными рынками сбыта стали Молдавия, Беларусь, Ливия, Польша, которые суммарно обеспечили 70% всех поставок.

В то же время импорт этой группы продуктов по итогам августа показал двойной прирост и составил 187 тонн на сумму 227 тысяч долларов. Основным экспортером молока и сливок в Украину стала Германия.

Наибольшее сокращение продаж в августе по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом было по молоку и сливкам сгущенным – на 13,7%, или 4,3 тысячи тонн на 6,9 миллиона долларов. Больше всего "сгущенки" было поставлено в Бангладеш (1,2 миллиона тонн) и в Казахстан (1 миллион тонн).

Продажи кисломолочной продукции сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 481 тонну на общую сумму 838 тысяч долларов. Больше всего этой группы продуктов импортировала Молдавия (176 тысяч долларов) и Грузия (107 тысяч долларов).

Также на 6,8% сократился экспорт сыроватки – до 2,2 тысячи тонн на сумму 1,6 тысячи долларов. Наибольшим ее импортером остался Китай (742 тысяч тонн).

При этом, эксперты отмечают рост экспорта масла на 8,29% - до 2,2 тысячи тонн на общую стоимость 9,6 миллиона долларов. Практически вся продукция этой группы поставлялась в Нидерланды (2,1 миллиона долларов).

Кроме того, экспорт сыра в августе по сравнению с августом прошлого года увеличился на 21,8% - до 833 тонн на сумму 3 миллиона долларов. В основном украинский сыр импортировали Казахстан (1,3 миллиона долларов), Молдавия (817 тысяч долларов) и Египет (488 тысяч долларов)

Как сообщал УНИАН, в 2017 украинские производители увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом.

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тысяч тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году. Украинские предприятия в 2017 году сократили производство молокосодержащих продуктов на 1,4% по сравнению с 2016 годом – до 141 тысячи тонн.