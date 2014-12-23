Аграриев хотят вывести в отдельную группу налогоплательщиков-"упрощенцев"

Кабинет министров Украины в рамках реализации налоговой реформы предлагает парламенту объединить в отдельной группе упрощенцев-производителей сельскохозяйственной продукции, одновременно упразднив фиксированный сельскохозяйственный налог.

Об этом говорится в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины (относительно налоговой реформы)».

«Объединить специальные режимы налогообложения в едином налоге путем введения отдельной (четвертой) группы налогоплательщиков-сельхозпроизводителей, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. – В результате упраздняется фиксированный сельскохозяйственный налог».

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Ранее Кабмин в рамках налоговой реформы предложил парламенту сохранить до 1 января 2018 года льготный режим налогообложения зернового экспорта и не облагать сельскохозяйственный экспорт налогом на добавленную стоимость.