Молочную компанию "Галичина" признали банкротом

Причиной банкротства предприятия стала его кредиторская задолженность объемом 1,18 миллиарда гривень.

Хозсуд Львовской области признал банкротом ЧАО "Галичина" и открыл ликвидационную процедуру.

Читайте такжеУкраина сократила экспорт молочной продукции на четверть

Производство по делу о банкротстве ЧАО "Галичина" было нарушено судом 24 ноября 2015, передает FinBalance.

Согласно судебным материалам, распорядитель имущества установил, что активы Чао "Галичина" составляют 231,8 миллиона гривень, а согласно реестру требований кредиторов должника общая кредиторская задолженность - 1,18 миллиарда гривень. Согласно "имущественных активов должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов".

"Признаков фиктивного банкротства или доведения до банкротства распорядителем имущества не установлено", - говорится в постановлении Хозсуда Львовской области.

В июне 2018 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Чао "Галичина" и в рамках указанного дела отменил постановление Львовского апелляционного хозсуда от 22 ноября 2017, оставив в силе решение Хозсуда Львовской области от 6 июля 2017, которому были признаны денежные требования Укрэксимбанка к ЧАО "Галичина" на 889,4 миллиона гривень как обеспеченные залогом должника.

Постановлением Львовского апелляционного хозсуда от 22 ноября 2017 апелляционную жалобу Укрэксимбанка было удовлетворено, определение суда первой инстанции отменено и признано денежные требования ПАО "Укрэксимбанк" к ЧАО "Галичина" в сумме 889,4 миллиона гривень.

Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что общая сумма стоимости предметов обеспечения, определенная сторонами в ипотечном договоре и договорах залога, составляет 191,5 миллиона гривень, а поэтому, по выводам суда, обеспеченными являются требования банка именно на эту сумму, а остальные требования должны быть определены как конкурсные с отнесением их к соответствующей очередности удовлетворения.

Согласно судебным материалам, между "Укрэксимбанком" и Чао "Галичина" заключены кредитные договоры, залогом по которым выступают здания комплекса завода по переработке молока и изготовлению молочной продукции в Радехове Львовской области, коммуникации, оборудование и транспортные средства по тому же адресу, права на торговые марки, "Мои коровки" и "Галичина", готовая продукция на складе и в обороте.

По данным НКЦБФР, собственником 100% акций ЧАО "Галичина" является кипрская компания "Бросмонт Холдингз Лимитед".