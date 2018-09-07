Украинские аграрии начали сев озимых зерновых

Несмотря на то, что посевная кампания в этом году началась на неделю позже, ее темпы опережают прошлогодние на 16%.

Первые девять областей в Украине приступили к посевной кампании озимых зерновых под урожай 2019 года, которая началась 5 сентября – на неделю позже, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"По состоянию на 5 сентября к севу озимых зерновых культур под урожай 2019 приступили девять областей Украины: Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Сумская, Харьковская, Ивано-Франковская, Львовская и Черниговская", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что в этом году посевная компания началась на неделю позже, чем в 2017 году, но, несмотря на это, темпы посевной опережают прошлогодние на 16%.

Кроме того, сообщается, что озимыми зерновыми в текущем году планируется засеять на 32,9 тысячи га меньше, чем в прошлом. При этом посевные площади под озимой пшеницей по сравнению с прошлым годом планируется увеличить на 32,8 тысячи га. Посевные площади озимого ячменя и ржи в текущем году сократятся на 54 тысяч га и 13,6 тысячи га, соответственно.

В структуре посевных площадей озимых зерновых в текущем году на долю озимой пшеницы и тритикале приходится 85,8%, озимого ячменя – 12,1% и озимой ржи – 2%, отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, прошедшая зима стала самой успешной для перезимовки озимых культур в Украине за всю историю наблюдений.

Потери озимых зерновых культур под урожай 2017 года составили 0,4% от площади посева, что стало минимальным показателем для Украины за последние 10 лет.