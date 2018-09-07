Украинские аграрии уже намолотили 35 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых составляет 34,8 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 7 сентября намолотили 35,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10,1 миллиона га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, ранних зерновых и зернобобовых культур собрано 34,3 миллиона тонн на площади 9,9 миллиона га при урожайности 34,8 ц/га. Кукурузы намолочено 603 тысячи тонн на площади 107 тысяч га, или 2% к прогнозу при урожайности 56,3 ц/га. Гречки – 56 тысяч тонн на площади 43 тысячи га или 40% к прогнозу при урожайности 12,9 ц/га. Проса намолочено 43 тысячи тонн на площади 107 тысяч га, или 51% к прогнозу при урожайности 16 ц/га.

Кроме того, подсолнечника намолочено 2,2 миллиона тонн на площади 1,1 миллиона га (18%) при урожайности 20,1 ц/га, сои – 340 тысяч тонн на площади 144 тысячи га (8%) при урожайности 23,7 ц/га. Рапса намолочено 2,7 миллиона тонн на площади 1 миллион га при урожайности 26,1 ц/га.

В то же время продолжается сев озимых зерновых под урожай 2019 года. На 7 сентября засеяно 136 тысяч га или 2% к прогнозу, который остается на уровне прошлого года – 7,2 миллиона га.

В частности, озимой пшеницы и тритикале (гибрид ржи и пшеницы – прим.) засеяно 129 тысяч га при прогнозе 6,2 миллиона га; рожью – 3 тысячи га при прогнозе 147 тысяч га; озимым ячменем засеяно 4 тысячи га при прогнозе 872 тысячи га.

По данным Минагропрода, сев озимых зерновых культур под урожай 2019 года начат в 17 областях Украины.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что посевная кампания в этом году началась на неделю позже, ее темпы опережают прошлогодние на 16%.

Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 миллионов тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.