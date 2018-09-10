"Мало свиней": эксперты назвали причины подорожания украинского сала (видео)

Одна из причина - промышленные гиганты и селяне стали отдавать предпочтение мясным породам кабанчиков.

Ломоть черного хлеба и кусочек сала подорожали с прошлого года на 40%. Одна из главных причин - рекордно низкое поголовье из-за африканской чумы свиней.

Если раньше Украине хватало мяса и сала на себя и еще и на соседей, то сейчас ситуация кардинально противоположная. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Еще в 2014 году на 100 гривен можно было купить аж четыре килограмма сала, далее цена постепенно росла. Дошло до того, что сейчас на эту сумму уже кое-где и килограмма не выторговать.

Отраслевой эксперт Андрей Панкратов причину видит неприятную для Украины - мало свиней. "Оно сейчас является самым низким за всю историю независимости Украины. это действительно фактор, который способствует повышению цен", - говорит он.

Начиная с сентября прошлого года, свинок косила африканская чума. Только этим летом началось постепенное восстановление. Впрочем, пока сил у промышленных гигантов не хватает, чтобы заполнить украинские рынки продукцией. Плюс минус тоже самое происходит и в частном секторе. Дошло до того, что импортируем свинину из Германии и Польши. И не просто свинину - импортируем сало.

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"Импорт сала он был, и был больше, чем импорт свинины. Украина импортирует достаточно много сала, и в этом году импорт сала составил более чем 200 тысяч тонн и это почти рекорд. По сути, это остатки от производства свинины, жир", - говорит эксперт Андрей Панкратов.

Однако цены растут не только из-за импорт.а Потому что из-за границы - в украинском понимании - привозят совсем не сало. То, скорее, промышленные отходы, которые стоят на самом деле очень дешево. Такой сальный продукт как правило идет на производство колбас.

Еще одна причина - промышленные гиганты и селяне стали отдавать предпочтение мясным породам кабанчиков. И это сразу отразилось на прилавках. Сала меньше - цена выше.

В Харькове килограмм сала стоит около 100 гривень, а бутерброд с салом обойдется около шести. В Виннице оно стоит 130 гривень, а ломоть черного хлеба и 50 граммов сала - почти семь гривен. В Львове любимый украинцами продукт стоит 200 гривень за килограмм, а бутерброд - примерно 11 гривень.

Агроэксперты убеждают: сейчас производители держат высокие цены еще и из-за сезонного фактора. Но надеются на зиму: когда предложение увеличится, ценники поползут вниз. Поэтому вкусный бутерброд с салом будет всем по карману.

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