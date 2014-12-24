Coca-Cola в ближайшие недели проведет крупнейшее за 15 лет сокращение штата

Американская компания Coca-Cola намерена уволить по меньшей мере 1–2 тыс. сотрудников по всему миру в ближайшие недели, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это будет крупнейшее сокращение персонала для Coca-Cola за последние 15 лет. На конец 2013 года число сотрудников в компании достигало 130,6 тыс.

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Кроме того, утверждается, что Coca-Cola ужесточает формирование бюджета и просит топ-менеджеров заменить лимузины на такси. Компания также отказалась от своей рождественской вечеринки для аналитиков Уолл-стрит. Как уточняет издание, эти действия Coca-Cola являются частью плана по сокращению расходов на $3 млрд в год до 2019 года, о котором стало известно еще в октябре.

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