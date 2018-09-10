В Украине снизились запасы пшеницы

Всего запасы зерновых в Украине по состоянию на 1 августа текущего года составили 19 млн тонн, что на 12,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Запасы пшеницы в Украине по состоянию на 1 августа составили 13,1 млн тонн, что на 11,3% меньше по сравнению с запасами на аналогичную дату прошлого года, сообщила пресс-служба консалтингового агентства «Украгроконсалт».

Читайте такжеУкраинские аграрии уже намолотили 35 миллионов тонн зерна

«Запасы пшеницы на отчетную дату снизились на 11,3% - до 13,1 млн тонн против 14,8 млн тонн на 1 августа 2017 года. Запасы ячменя выросли по сравнению с прошлым годом на 19,8% и составили 1 млн тонн», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что увеличились запасы кукурузы – до 2,5 млн тонн, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Всего запасы зерновых и зернобобовых культур в Украине по состоянию на 1 августа текущего года составили 19 млн тонн, что на 12,8% меньше, чем было на аналогичную дату прошлого года, отметили эксперты.

Кроме того, запасы подсолнечника в Украине на 1 августа текущего года составили 678,3 тыс. тонн, что на 7% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Из них непосредственно у сельхозпредприятий хранилось 426,9 тыс. тонн, а на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой – 251,4 тыс. тонн.

В то же время, по состоянию на 1 августа 2018 года перерабатывающие предприятия снизили запасы соевых бобов на 55,6%, до 60,2 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы рапса на отчетную дату превзошли прошлогодние и составили 1,3 млн тонн вследствии более раннего начала уборочных работ в текущем году.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 млн тонн.

В то же время 3 августа Минагропрод увеличил прогноз урожая пшеницы с 23 до 24 млн тонн.

Также эксперты прогнозируют рост урожая зерновых до 64,5-65 млн тонн за счет увеличения урожая поздних зерновых из-за затяжных дождей в июле.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.