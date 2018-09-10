Укрлендфарминг ожидает рост урожая кукурузы в 2018 году на 15%

По словам заместителя Гендиректора по агропроизводству Виктора Спаского, высокого урожая удалось добиться благодаря использованию новых технологий и удачным погодным условиям.

Крупнейший в стране агрохолдинг Укрлендфарминг в 2018 году ожидает, что рост урожая кукурузы составит минимум 15% и это стало возможным благодаря отличным погодным условиям , а также использованию новых технологий подпитки и защиты растений.

Об этом УНИАН сообщил заместитель Генерального директора по агропроизводству Виктор Спаский.

«В 2018 году мы ожидаем урожай кукурузы на уровне планового и плюс 15% по некоторым регионам», - сказал Спаский.

По его словам, высокий урожай этой культуры обусловлен погодными условиями и использованием новых технологий подпитки и защиты растений.

«Природные условия в придачу к технологиям питания и защиты растений, которые мы используем в Укрлендфарминг, прекрасно поспособствовали кукурузе в наиболее критических периодах ее роста», - отметил он.

В частности, заместитель Гендиректора агрохолдинга уточнил, что высокие урожаи кукурузы обусловлены невысокой температурой во время цветения этой культуры в июле, а также тем, что дожди в некоторых областях превышали уровень двухмесячных норм. И это способствовало качественному опылению растений во время цветения, а также накоплению влажности для наполнения зерна.

Как сообщал УНИАН, урожай кукурузы в Украине в 2018 году может составить порядка 30 миллионов тонн и стать рекордным.

Справка УНИАН. Укрлендфарминг является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.