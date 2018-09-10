Прибыльность молока падает уже седьмой месяц подряд

Основной причиной падения прибыльности был рост стоимости кормового рациона вследствие существенного подорожания кукурузы и фуражной пшеницы.

Прибыльность производства молока в Украине в августе сократилась на 1,3%, продолжив негативную тенденцию шести месяцев 2018 года.

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Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

"Опять вниз на 1,3%. Не лучший год выходит для украинских молочников. Семь из восьми месяцев украинский молочный индекс (УМИ) падает. А рост, который мы видели в прошлом месяце, был очень незначительным и полностью перекрылся падением в августе", - написал Ярмак.

По словам эксперта, основной причиной падения прибыльности производства молока в августе был рост стоимости кормового рациона вследствие существенного подорожания кукурузы и фуражной пшеницы.

"В результате, в августе 2018 года УМИ был уже на 19,6% ниже, чем в соответствующем месяце 2017 года", - подчеркнул эксперт, отметив, что ниже этот показатель в августе был лишь дважды – в кризисных для молочной отрасли 2015 и 2016 годах.

По его словам, это был третий наихудший август для профессиональных молочников с точки зрения прибыльности производства молока.

Эксперт добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и за период с января по август – за восемь месяцев 2018 года профессиональные производители молока получили в среднем на 13,1% меньше прибыли, чем за аналогичный период 2017 года и на 7% меньше, чем в среднем за этот же период 2012-2017 годов

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В то же время, по словам эксперта, в сентябре обычно наблюдается рост прибыльности производства молочной продукции, более того, цены на высокие сорта молока уже начали повышаться. Также, отметил Ярмак, небольшой позитив вселяет рост мировых цен на сухое молоко, который, впрочем, полностью нивелируется падением цен на масло, которое было основной причиной роста цен в Украине в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тысяч тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году. Украинские предприятия в 2017 году сократили производство молокосодержащих продуктов на 1,4% по сравнению с 2016 годом – до 141 тысячи тонн.

По данным FAO, украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тысячи тонн на сумму 158 миллиона долларов.