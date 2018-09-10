Украина впервые за пять лет сократила экспорт зерна

В частности, экспорт пшеницы снизился на 2% по сравнению с показателем прошлого сезона.

Экспорт зерна из Украины в 2017-2018 маркетинговом году снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 9,6% - впервые за последние пять лет, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"В 2017/18 сезоне на фоне сокращения урожая впервые за последние 5 лет произошло падение экспорта зерна – на 9,6%, по сравнению с сезоном ранее", - говорится в сообщении.

В частности, экспорт пшеницы, который на протяжении прошедших 6 лет показывал неуклонно растущий тренд, снизился на 2% по сравнению с рекордным показателем прошлого сезона.

Эксперты отметили также, что экспорт ячменя в текущем сезоне остался на уровне прошлого, а основным импортером была Саудовская Аравия.

Что касается экспорта кукурузы в 2017-2018 маркетинговом году, Украина не смогла в полной мере реализовать свой экспортный потенциал из-за конкуренции с южноамериканским предложением, отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.