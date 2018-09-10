Украинские заводы произвели первый сахар в этом сезоне
Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 3 сентября с запуском Томашпольского сахарного завода, произвели первые 20 тысяч тонн сахара.
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Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор" на официальной странице в Facebook.
"Сварено почти 20 тысяч тонн сахара и переработано 186 тысяч тонн сахарной свеклы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 10 сентября производство сахара начали 10 заводов.
Как сообщал УНИАН, Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 миллиона тонн.
В 2017 году украинские аграрии засеяли сахарной свеклой 294 тысяч га.