Украинские заводы произвели первый сахар в этом сезоне

С начала сезона сахароварения в Украине уже произведено первые 20 тысяч тонн сахара.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 3 сентября с запуском Томашпольского сахарного завода, произвели первые 20 тысяч тонн сахара.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор" на официальной странице в Facebook.

"Сварено почти 20 тысяч тонн сахара и переработано 186 тысяч тонн сахарной свеклы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 10 сентября производство сахара начали 10 заводов.

Как сообщал УНИАН, Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 миллиона тонн.

В 2017 году украинские аграрии засеяли сахарной свеклой 294 тысяч га.