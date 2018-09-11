Сбалансированный подход к севообороту повысил урожайность подсолнечника - Укрлендфарминг

По прогнозам «Укрлендфарминга» Олега Бахматюка, урожайность подсолнечника в этом году составит более 2 т/га, на некоторых территориях - до 3,3 т/га

Об этом сообщил директор по агропроизводству Группы компаний «Укрлендфарминг» Виктор Спасский.

По его словам, в Украине масличные культуры высоко ценились в 2008-2014 гг., из-за этого подсолнечник стали сеять особенно активно, больше всего в южных областях. «Это перенасыщало севооборот. Соответственно, экономическая отдача и производительность культуры существенно уменьшились», пояснил Виктор Спасский.

Потому «Укрлендфарминг» последние три года выравнивает севооборот. «Мы работаем в 22 областях Украины, в различных почвенно-климатических зонах и сегодня засеваем подсолнечником оптимальные площади. Ориентировочно, 25% земель на юге, где подсолнечник - бюджетообразующая культура, и 5-15% в других регионах. На смену подсолнечнику приходят пшеница, соя, кукуруза и кормовые культуры. В условиях такого сбалансированного подхода к севообороту подсолнечник максимально реализует свой потенциал, не снижая продуктивность севооборота в целом», подчеркнул Виктор Спасский.

Он также отметил, что «Укрлендфарминг» только начал обмолот площадей под подсолнечником (культуру собрали на 20% земель), однако по прогнозам специалистов Группы компаний, в этом году урожай подсолнечника выше среднего. «Эффективность севооборота, которую мы применяем, подтверждается результатами, - констатирует Виктор Спасский. - Даже в засушливых регионах в зоне рискованного земледелия сейчас собирают около 2 т/га».