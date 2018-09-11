Премьер выступает против полной либерализации рынка земли в Украине

По словам Гройсмана, нужно дать возможность украинцам покупать землю друг у друга, но в ограниченном количестве и для соответствующего специального использования.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает против полной либерализации рынка земли в стране. Об этом он заявил во время форума "Полная мобилизация: общий план действий".

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"Я категорически против открытия рынка земли для всех и на все стороны. Это моя позиция как гражданина Украины. Это для меня является принципиальным. Я считаю, что нужно дать возможность украинцам один у одного покупать землю, в ограниченном количестве и для соответствующего специального использования", - сказал он.

По словам премьера, правительство готово к дискуссии по поводу рынка земли в Украине, при этом он подчеркнул, что власть не должна в этом вопросе подыгрывать латифундиям, а сделать всё возможное для развития реального фермерства.

"Я считаю, что земля – очень серьезный национальный актив, и тут нужно подходить очень взвешенно. Я понимаю, что либеральный подход обязывает все открывать, но поверьте, что не все то золото, что блестит", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", где отметил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, действующий в Украине, нарушает права человека.

В декабре 2017 года в Украине в очередной раз был продлен мораторий на продажу сельхозземель до 2019 года. Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года.