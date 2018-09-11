Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых до 63 миллионов тонн

Прогноз экспорта зерновых также увеличен до 42 миллионов тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что производство зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составит, по предварительным расчетам, 63,1 миллиона тонн.

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Об этом сообщил первый заместитель министра Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.

"Мы корректируем нашу предыдущую оценку в сторону увеличения и ожидаем, что урожай составит 63,1 миллиона тонн. Рост обеспечит группа поздних зерновых. Погодные условия были далеки от оптимальных, но потери носили фрагментарный характер, и в итоге мы имеем достойное соотношение продовольственная пшеница/фураж на уровне 60/40", - написал он.

Кроме того, по словам Мартынюка, прогноз экспорта зерновых из Украины также увеличен до 42 миллионов тонн.

"Хорошая новость сама по себе, а мировая конъюнктура (неурожаи в странах-поставщиках, рост цен) повышает ее статус до "отличная", - отметил первый замминистра.

Также Мартынюк добавил, что если весной полевые работы начались с опозданием, то сейчас – наоборот, посевная началась почти на неделю раньше. По состоянию на 10 сентября, озимые на зерно посеяны на площади 237 тысячи га, что составляет 3% от прогноза.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.