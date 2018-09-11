Украина с начала года увеличила импорт свинины почти в 8 раз

При этом экспорт свинины из Украины сократился до 1,3 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Украина в январе-августе текущего года увеличила импорт свинины в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,7 тысячи тонн на сумму 30 миллионов долларов, сообщила пресс-служба "Ассоциации свиноводов Украины".

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"За три летних месяца импорт свежего, охлажденного и мороженного мяса свиней составил 10,5 тысячи тонн (в восемь раз больше, чем за соответствующий период прошлого года). Достижения за январь-август 2018 – 15,7 тысячи тонн импортной свинины (в 7,5 раз больше по сравнению с 2017 годом). Эти объемы стоили предприятиям-импортерам почти 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

При этом экспорт свинины из Украины в январе-августе этого года сократился до 1,3 тысячи тонн, что на 3 тысячи тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Основными рынками сбыта стали Гонконг, Вьетнам и Грузия, отметили эксперты.

Также аналитики сообщили, что, по их оценкам, внутреннее производство "закрывает" потребность украинского рынка в свинине более чем на 90%.

"Это означает, что потребители будут потреблять преимущественно отечественное мясо свиней", - отметили в ассоциации.

В то же время, по данным экспертов, основными покупателями импортной свинины являются мясопереработчики, которые оптимизируют затраты на сырье.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, до конца 2018 года цена на свинину в Украине может подняться на 10%.

Валютная выручка от экспорта свежей, охлажденной и мороженой свинины в 2017 году выросла вдвое по сравнению с 2016 годом и составила 10,5 миллиона долларов.