Депутаты хотят, чтобы все сельские жители могли стать предпринимателями или юрлицами

Соответствующее предложение закреплено во внесенных ими законопроектах «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств)», зарегистрированных 23 декабря.

В частности, предлагается выделить физлиц-предпринимателей, которые являются главами фермерских хозяйств, в отдельную группу плательщиков единого налога, если годовой доход домохозяйства не превышает 3 млн грн и оно не использует труд наемных рабочих, за исключением периода сезонных работ.

Для таких налогоплательщиков депутаты предлагают определить ставку единого налога в размере 1% от дохода в случае уплаты налога на добавленную стоимость или же 3% в случае включения НДС в состав единого налога.

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Необходимость принятия таких изменений в законодательство депутаты объясняют тем, что крестьяне не могут выходить на организованные рынки ввиду отсутствия у них официального статуса, поэтому они вынуждены продавать свою продукцию посредникам по сниженной цене. В результате, это приводит к росту нелегальной торговли сельхозпродукцией.

«Объемы неофициального (фактически – теневого) рынка в секторе крестьянских хозяйств в последние годы существенно возрастают - по экспертным оценкам, по овощам он превышает 80%, мясу - 60%, молоку - 40%. При этом еще несколько лет назад данные показатели были на 10-15% ниже», - говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Кроме того, семейные фермы ввиду юридической неопределенности не могут пользоваться льготным режимом аккумуляции НДС на своих счетах, а также у них отсутствует источник для компенсации входящего НДС.

«Реализация законопроекта позволит легализовать и вывести в правовое поле деятельности личные крестьянские хозяйства, которые фактически трансформировались в семейные фермерские хозяйства, как полноправных участников аграрного рынка, которые будут вести свою хозяйственную деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства в отношении производителей сельскохозяйственной продукции», - сказано в пояснительной записке.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство в 2015-2016 годах намерено развернуть программу микрокредитования небольших хозяйств.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2014 года в сельской местности проживали почти 14,1 млн человек, что составляло почти треть всего населения страны (45,4 млн человек).

По данным Госстата, в Украине к 1 ноября текущего года насчитывалось 39,4 тыс. фермерских хозяйств, что на 3,2% меньше, чем к аналогичной дате прошлого года.