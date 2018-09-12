Арабская компания покупает украинский агрохолдинг

Вследствие поглощения, земельный банк Sаlic в Украине может вырасти до более 200 тысяч гектар.

Арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) завершает сделку по покупке украинского агрохолдинга "Мрия", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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"Британcкое подразделение арабской государственной компании Salic близко к сделке по покупке агрохолдинга "Мрия", который выращивает культуры, включая пшеницу, ячмень, кукурузу и картошку в западной Украине", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что генеральный директор украинского агрохолдинга Саймон Чернявский отказался от комментариев.

Отмечается, что вследствие поглощения земельный банк Salic в Украине может возрасти до более чем 200 тысяч га. По данным Bloomberg, Salic в Украине владеет около 45 тысяч га сельскохозяйственных земель, которые прилегают к землям "Мрии".

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года агрохолдинг "Мрия", допустивший в августе 2014 года технический дефолт и перешедший под контроль кредиторов, в результате переговоров о реструктуризации снизил максимальную посильную долговую нагрузку до 330 миллионов долларов.

В мае 2017 года агрохолдинг "Мрия" и Международная финансовая корпорация (IFC) согласовали условия реструктуризации задолженности компании перед IFC.

В августе 2018 года агрохолдинг успешно завершил реструктуризацию долга, снизив долговую нагрузку с 1,1 миллиарда долларов до 309,5 миллионов долларов.

Справка УНИАН. "Мрия" – вертикально интегрированный украинский агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тысяч гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тысяч тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.

The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) - арабская компания, которая занимается инвестициями в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.