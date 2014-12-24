S&P понизило рейтинги четырех украинских агрохолдингов

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило до общегосударственного уровня «ССС-» долгосрочный кредитный рейтинг агрохолдингов «Укрлендфарминг», «Мироновский хлебопродукт», «Креатив» и «Украинские аграрные инвестиции» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства, опубликованном на корпоративном сайте.

Аналогичное действие агентство предприняло в отношении еврооблигаций «Укрлендфарминга» на 425 млн долл. с погашением в 2018 году и облигаций «Мироновского хлебопродукта» на 750 млн долл. с погашением в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС-» с «ССС» с негативным прогнозом. Вслед за снижением рейтинга страны агентство снизило рейтинг ряда банков, выделив только «Приватбанк», рейтинг которого оказался на одну ступень выше уровня суверенного кредитного рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте. Также Standard & Poor’s снизило до общестранового уровня рейтинги Киева, Львова, Днепропетровска и Ивано-Франковска и прогнозировало падение экономики Украины по итогам 2014 года на 7%.