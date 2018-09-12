О такой тенденции рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк после финала IIІ Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины», который финишировал 24 августа 2018 года.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия состоялась церемония награждения победителей состязания – сел, признанных лучшими по многим показателям.

Отличительной чертой нынешнего формата мероприятия является набор критериев, по которым отбирались финалисты.

Рассматривались бизнес-планы развития сельской местности, но с учетом инициативы снизу, из сел, от самих людей, не только проживающих там ныне, но и тех, кто выехал в город, другие страны и не забывает о родной стороне, заботятся о ее будущем.

«Украинский аграрный бизнес – один из самых мощных в мире, а состояние сельских территорий, на которых он развивается, даже не сопоставим с аграрными рекордами, которые ежегодно демонстрирует отрасль», – отметил Максим Мартынюк. Тем приятнее, по его мнению, увидетьновую тенденцию к развитию украинского села, которую демонстрируют результаты конкурса.

Десять финалистов представили всю Украину, которая раскрылась в этих селах во всей своей природной красоте, талантливости и трудолюбии своего народа. Любовь людей к своей земле проявилась во всем, будь то новая школа с современным оборудованием, детский садик с прекрасным оформлением, отель-усадьба, пасека или рыбное хозяйство. Самое главное, что на лучших украинских территориях живут энтузиасты, которые делают все, чтобы молодежь оставалась и работала в родном селе.

Отдавая должное общественным инициативам, Максим Мартынюк акцентировал внимание на процессах децентрализации, которые за последние два года изменили ситуацию в сельской местности. Теперь объединенные территориальные общины не будут оставаться один на один со своими проблемами, а получат государственную поддержку, и не только финансовую. В этом году Правительство передаст общинам в собственность земли сельскохозяйственного назначения. «Благодаря этим последовательным шагам невероятных сел становится все больше», – убежден первый заместитель.

Поздравления с победой в конкурсе от министерства аграрной политики и продовольствия в лице Максима Мартынюка приняли 10 финалистов, первая тройка которых получила денежный приз:

• на первом месте село Гоща Ровенская область – 100 тысяч гривен;

• второе место заняло село Крилос Ивано-Франковскаяобласть – 25 тысяч гривен;

• третье место отдано селу Иловица Тернопольская область – 25 тысяч гривен.

Села-победители получили денежный сертификат на указанную сумму, который позволит закупить инвентарь, необходимый для выполнения бизнес-плана.

Проект «Немецко-украинский агрополитический диалог» для представителей сел-победителей дает возможность посетить Германию осенью этого года для обмена опытом в сфере государственного управления и кооперативного самоуправления в этой стране.

Один из 10 финалистов – село Невицкое в Закарпатье – получит в подарок клумбу из тюльпанов от Посольства Королевства Нидерланды в Украине, которая украсит и сделает еще привлекательнее территорию участника конкурса.

Максим Мартынюк поблагодарил всех организаторов и членов экспертного совета за проведение конкурса и профессиональную оценку его участников.