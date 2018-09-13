В Украине начали уборку сахарной свеклы

Урожайность сахарной свеклы составляет 467 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 12 сентября начали уборку сахарной свеклы в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По состоянию на 12 сентября аграрии 7 областей Украины начали уборку сахарной свеклы, которой выкопано 334 тыс. тонн (3%) на площади 7 тыс. га при урожайности 467 ц/га", - говорится в сообщении.

В то же время продолжается уборка зерновых и зернобобовых, которых намолочено 35,6 млн тонн на площади 10,2 млн га, или 69% к прогнозу, при урожайности 34,9 ц/га. В частности, ранних зерновых и зернобобовых собрано 34,3 млн тонн на площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 1 млн тонн на площади 189 тыс. га (4%) при урожайности 55,3 ц/га; гречихи - 71 тыс. тонн на площади 56 тыс. га (51%) при урожайности 12,7 ц/га; проса - 52 тыс. тонн на площади 32 тыс. га (62%) при урожайности 16,1 ц/га.

Кроме того, подсолнечника намолочено 3 млн тонн на площади 1,5 млн га, или 24% к прогнозу, при урожайности 20,5 ц/га; сои - 507 тыс. тонн на площади 213 тыс. га, или 12% к прогнозу, при урожайности 17 ц/га; рапса - 2,7 млн тонн на площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Также сообщается, что под урожай 2019 года украинские аграрии 21 области засеяли 412 тыс. га, или 6% при прогнозированной площади 7,2 млн га.

Также украинские аграрии засеяли озимым рапсом 810 тыс. га (91%) при прогнозированной площади 888 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, урожай сахарной свеклы в 2017 году составил 14,5 млн тонн при урожайности 465,5 ц/га.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 млн тонн.