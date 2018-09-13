В Украине сокращается поголовье коров и свиней

Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября сократилось на 4,3%, свиней - на 4,5%.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 сентября 2018 года составило 3,9 млн голов, что на 4,3% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 2 млн голов, что на 3,4% меньше, чем на 1 сентября прошлого года.

Кроме того, поголовье свиней сократилось на 4,5% – до 6,5 млн голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 4,4% - до 1,6 млн голов.

Поголовье птицы увеличилось на 2,8% – до 238,7 млн голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно окупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине за 2017 год сократилось на 1,5% и составило 3,63 млн голов, при этом поголовье коров снизилось на 2,1% - до 2,06 млн голов. Поголовье свиней сократилось на 8,2% – до 6,12 млн голов, поголовье овец и коз выросло на 1% - до 1,32 млн голов, а поголовье птицы увеличилось на 1,7% – до 205,1 млн голов.