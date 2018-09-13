Спор за красную ленту: «Киевхлеб» оспорил решение суда в пользу Roshen

Производитель хочет вернуть себе право использование красной ленты в упаковке тортов.

ЧАО «Киевхлеб» обратился в апелляционный суд Киева с жалобой на решение Хозяйственного суда Киева, согласно которому «Киевхлебу» запрещено использовать красную ленту при оформлении упаковки тортов.

Читайте такжеRoshen отсудил права на еще один известный торт

Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, передает Liga.net.

В августе Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen по делу № 910/21643/17, признав недействительным свидетельство на знак для товаров и услуг № 228350 от 26.06.2017, коим является красная лента.

Не соглашаясь с указанным судебным решением, частное акционерное общество «Киевхлеб» обратилось в Киевский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в которой просит назначить повторную комиссионную экспертизу объектов интеллектуальной собственности, отменить решение Хозяйственного суда города Киева от 06.08.2018, принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Суд открыл апелляционное производство.

Напомним, суды по вопросам интеллектуальной собственности между кондитерами длятся с начала прошлого года.